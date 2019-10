Arthur: Para mí es un orgullo ir con Brasil

Fútbol Internacional

El centrocampista brasileño Arthur Melo afirmó este martes que es una "honra" y "un orgullo enorme" estar en las concentraciones de la Canarinha, aunque también entiende que su club, el Barcelona, defienda sus intereses durante los partidos de fecha FIFA.



"Entiendo el lado del Barcelona, pero para mí y para todos es una honra, un orgullo enorme. Conmigo no es diferente. Siempre que pueda, no voy a medir esfuerzos y voy a hacer lo posible para ir", indicó el centrocampista en una rueda de prensa en Singapur, donde Brasil jugará dos partidos amistosos ante Senegal y Nigeria.



Arthur dijo que los jugadores, a este nivel profesional, se "preparan bien" para "controlar las cargas y las horas de vuelo" y defendió a la comisión técnica liderada por el seleccionador, Adenor Leonardo Bacchi 'Tite'.



"Aquí realizan el mejor trabajo posible para la salud del futbolista. Están bastante pendientes de que uno vuelva bien a su club", añadió el centrocampista de 23 años.



El desgaste físico que producen las fechas FIFA, en la que los grandes clubes europeos como el Barcelona se quedan en cuadro y sus internacionales tienen que recorrer, en algunos casos, grandes distancias, se ha convertido en un tema recurrente en las comparecencias de los pupilos de Tite.



Los 23 convocados por el seleccionador brasileño ya se encuentran en Singapur para preparar los amistosos contra Senegal y Nigeria, previstos para el jueves y el domingo venideros.



Arthur, indiscutible para Tite en el centro del campo aunque aún no ha firmado ningún tanto con la absoluta, comentó que cada vez está "sintiéndose mejor en el apartado físico, más confiado" y que, en ese sentido, se está exigiendo más para ser más ofensivo y poder marcar goles.



"Estoy ansioso por eso. Trabajando duro, dando el máximo para conseguir el gol lo más rápido posible", completó.



La selección brasileña aún no sabe lo que es ganar desde que levantó la Copa América el pasado julio frente a Perú (3-1) en el Maracaná de Río de Janeiro.



En sendos amistosos disputados en septiembre en Estados Unidos, empató ante Colombia (2-2) y perdió contra Perú (0-1), en la reedición de la final del torneo internacional. EFE