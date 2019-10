Tabárez destaca el "muy buen nivel" de Federico Valverde

Fútbol Internacional

El seleccionador de Uruguay, Óscar Washington Tabárez, destacó este lunes durante una conferencia de prensa el "muy buen nivel" del centrocampista del Real Madrid Federico Valverde, quien fue figura el fin de semana en el triunfo de su equipo sobre el Granada.



'El Maestro' recalcó que muchas veces se habla de los futbolistas con nombre y apellido como si fueran "algo incambiable que apareció mágicamente" y no "a través de una evolución".



El seleccionador recordó el debut del 'Pajarito' en el combinado nacional durante las eliminatorias para Rusia 2018 y su posterior eliminación de la lista final que viajó a esa competición.



Subrayó que aquella no fue una decisión tomada tras tirar "una moneda al aire", sino que se hizo tras analizar determinadas cosas.



"Consideramos que no estaba o que no tenía las cosas que tiene ahora, ojalá que sean más las que todavía adornen su potencial", valoró Tabárez.



Por otro lado, 'el Maestro' se refirió a la ausencia de Luis Suárez para los amistosos que Uruguay disputará el 11 y el 15 de octubre ante su par de Perú.



"Cuando decidimos no convocarlo, todo empezó con una sugerencia de la sanidad del Barcelona para no interrumpir un tratamiento que se está realizando y que se va a profundizar durante de esta fecha FIFA", apuntó.



No obstante, puntualizó que primero consultaron al futbolista "porque es la palabra importante".



"Lo que nosotros pretendemos con esto es que el jugador haga todo lo que sea posible para su proceso de recuperación y lo aprovechamos en unos partidos amistosos donde no nos va la vida", apostilló Tabárez, antes de aclarar que la vida no se va en ningún partido, pero que lo importante está en las eliminatorias.



Respecto al duelo en el que su equipo se medirá con el dirigido por el argentino Ricardo Gareca, Tabárez dijo que Perú es una selección que en los últimos tiempos "ha evidenciado muchos progresos".



El primero de los dos partidos amistosos de Uruguay contra Perú será el 11 de octubre en el estadio Centenario de Montevideo, mientras que el segundo se jugará cuatro días más tarde en el estadio Nacional de Lima.



Ambas escuadras volverán a verse las caras tras su duelo por los cuartos de final de la Copa América Brasil 2019, en que los dirigidos por el 'Tigre' Gareca eliminaron a los celestes en una tanda de penaltis tras igualar 0-0 en los 90 minutos.



Esta serie de amistosos será la penúltima que disputará Uruguay en el año antes de cerrar su actividad en noviembre con los partidos ante Hungría y Argentina. // EFE