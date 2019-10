Josef Martínez llega a 27 goles en la temporada (+Video)

Redacción Meridiano

El delantero venezolano Josef Martínez, referente del Atlanta United, tuvo un gran regreso a las canchas porque anotó su gol número 27 de la temporada y asistió uno de los tantos, en la cómoda victoria sobre el New England Revolution (3-1).

Martínez, quien había estado apartado del rectángulo de juego por una lesión, tuvo un regreso muy positivo y aportó con un gol en dicho compromiso, disputado en el Mercedes-Benz Stadium.

En el minuto 49, Josef rompió las redes y llegó a 81 tantos en Estados Unidos, país donde hace vida desde hace tres años.

The King is back 👑

And he's hungry pic.twitter.com/tvOVYj4pNg