Dani Alves fue recibido a lo grande en Sao Paolo

El lateral brasileño Daniel Alves, de 36 años y con 40 títulos en la mochila, fue presentado este martes por el Sao Paolo ante más de 40.000 aficionados enloquecidos con la llegada del capitán de la selección brasileña, a quien ven como una suerte de "salvador".

La presentación fue "galáctica". Hubo fuego, ejercicios pirotécnicos, confeti y mensajes de apoyo, hasta del mismísimo Lionel Messi o Casemiro, para engalanar la llegada del exjugador de Sevilla, Barcelona, Juventus y París Saint-Germain e ídolo incuestionable en Brasil.



En la ceremonia estuvieron presentes el uruguayo Diego Lugano y Raí Souza, actuales miembros de la directiva del club, así como otros grandes nombres que han marcado la historia del Sao Paulo como Hernanes, Kaká y Luis Fabiano.



"Solo quería decirles que el Sao Paulo no contrató un jugador. Sao Paulo contrató un aficionado como vosotros", dijo el nuevo camisa 10 a una hinchada en éxtasis. "Muchas gracias por la recepción. Basta de hablar y vamos a trabajar. Juntos", apuntó.



La gran fiesta, que ya empezó el lunes, cuando puso un pie en el aeropuerto de Sao Paulo, tuvo como momento cumbre cuando el veterano defensa se quitó las botas y las medias para pisar el escudo de su nuevo equipo y lo besó de rodillas. Las gradas del Morumbí retumbaban de emoción.



Alves recibió la camisa 10 de Kaká, dio una vuelta de honor con el uniforme blanco, negro y rojo, e hizo así realidad un sueño para él y para una afición que no celebra un gran título desde 2012, cuando Sao Paulo ganó la Copa Sudamericana.



Por el contrario, al lateral derecho le sobran y no para de sumar trofeos a su vitrina particular. El último que levantó fue el pasado julio, la Copa América de Brasil 2019, donde además fue nombrado el mejor futbolista del certamen.



Alves viene de jugar dos temporadas con Paris Saint Germain ganando cuatro títulos./EFE