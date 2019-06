FIFA otorgó a Catar los Mundiales de Clubes de 2019 y 2020

Redacción Meridiano

Catar será sede del Mundial de Clubes de 2019 y 2020 de acuerdo a la decisión tomada este lunes por el Consejo de la FIFA. La organización de este evento a nivel de clubes, servirá como ensayo para el Mundial de 2022, que también se realizará en territorio catarí.

La FIFA ha otorgado la organización de estos mundiales consecutivos al país asiático, los cuales serán los últimos que se jugarán con el actual formato. A partir de 2021 la competición se disputará con 24 equipos participantes, cumpliendo con la política inclusiva exigida por Gianni Infantino.

El máximo organismo del balompié mundial, informó en el comunicado que analizará las sedes para los mundiales de 2021 y 2022 y recomendará a los candidatos en el próximo Congreso en Shanghai a realizarse los días 23 y 24 de octubre.

FIFA Council appoints Qatar as host of the FIFA Club World Cup in 2019 and 2020: https://t.co/4gfZghwbNy