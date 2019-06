Martínez se unirá a La Vinotinto con aroma a goleador (+Video)

Redacción Meridiano

El ariete venezolano, Josef Martínez, firmó un doblete ante el Chicago Fire, este sábado, convirtiéndose en el jugador más valioso del encuentro en la victoria del Atlanta United 2-0 en el estadio Mercedes-Benz Stadium.

Martínez arribó a diez goles en la temporada, cinco en tres partidos al hilo, en un compromiso en el que fue el último en el presente periodo con el club de Georgia, ya que el carabobeño se incorporara con el grupo de 23 vinotintos, en Miami, que se estarán preparando para la Copa América 2019.

El actual MVP de la MLS luchará por un puesto en el once titular de Rafael Dudamel para la competición más antigua de selecciones en el mundo.

That Martinez connection 😎 Outrageous pass from Pity 🔥 Clinical finish from @JosefMartinez17 😡 pic.twitter.com/4qfpPMipfC

STRENGTH 💪@JosefMartinez17 bodies the defender and slides it home.



He's heating up... 😡🔥 pic.twitter.com/XVc9ghOAau