Portugal se queda fuera en fase de grupos tras empatar ante Sudáfrica

La selección portuguesa no se clasificó para los octavos de final del Mundial sub'20 al caer eliminada en la fase de grupos tras empatar ante Sudáfrica (1-1) y no terminar como una de las cuatro mejores terceras por el balance de goles.

En este punto, el combinado luso todavía podría haber dispuesto de opciones de clasificarse como una de las cuatro mejores terceras de grupo del torneo. A pesar de ello, entre las selecciones que competían directamente por el puesto y registraban los mismos puntos, Polonia y Nigeria contaban con un 'goal-average' favorable, Ecuador neutro -mismos goles encajados que recibidos- y sólo Panamá estaba en una situación parecida a la de los portugueses, que compartían la diferencia de un gol contra.



'La Seleçao' cerró su participación con sólo dos goles anotados (Trincao y Leao) un pobre registro de anotación sólo superior al de México (1) y Tahití, Honduras y Catar, que no lograron anotar ningún gol. Por ello, Panamá consiguió hacerse con el último puesto de cuarta y última mejor tercera de grupo, al haber anotado uno más que los portugueses.



Portugal exhibió la superioridad de sus jugadores en el debut ante Corea del Sur, demostrando que línea por línea partía como uno de los equipos más preparados para ganar el torneo, pues la mayoría de sus jugadores titulares están asentados en la máxima competición.



Diogo Dalot, parte del primer equipo del Manchester United, Diogo Quierós y Diogo Leite, centrales titulares del Oporto campeón de 'Youth League', y Rubén Vinagre, lateral del Wolverhampton formaban la línea defensiva más potente del Mundial.



El medio campo estaba compuesto por la pareja formada por Florentino Luis y Gedson Fernandes, asentados en el primer equipo del Benfica, escoltando a Miguel Luis o Nuno Santos, también propiedad del club lisboeta.



Por delante, Rafael Leao, autor de 8 goles con el Lille en Liga francesa; Jota, el talento de 'las águilas' que emerge tras Joao Felix; y Trincao, el punzante extremo del Sporting configuraban un once titular que terminó siendo incapaz de sobreponerse a las circunstancias.



El seleccionador, Hélio Sousa, que ya había fichado como entrenador del combinado nacional de Bahrein tras el torneo, abandonará la selección portuguesa sin haber conseguido exprimir el máximo rendimiento de sus jugadores, ni cumplir las expectativas generadas en las semanas previas al torneo, ni mucho menos encontrar recursos eficientes en los momentos complicados.



Ante la selección de Sudáfrica, matemáticamente eliminada antes del encuentro, los portugueses dispusieron de 36 minutos para deshacer el empate, en los que Jota tuvo tiempo de fallar un penalti. Ni la entrada de Pedro Martelo (Sporting de Braga) ni de Pedro Neto (Lazio) dieron los resultados esperados.



Así, Portugal cayó eliminada en la fase de grupos por segunda vez en las doce participaciones que acumulan en el Mundial sub 20, como ya ocurriera en la edición de 1993. // EFE