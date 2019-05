Josef Martínez firmó un doblete sobre el descuento (+Video)

Yovanny Vasquez Díaz || @Yovavasquez96

El ariete venezolano, Josef Martínez, registró un doblete frente al Minnesota United, este miércoles, en el triunfo por goleada de 3-0 del Atalanta United en el Mercedes-Benz Stadium.

Martínez anotó el octavo tanto de la campaña, al marcar por partida doble en las fracciones de descuento 90+1’ y 90+4’, para comandar el lauro de los vigentes monarcas de la MLS.

El carabobeño acumula en la vigente campaña 1242 minutos de juegos, en 14 compromisos en los que fue titular.

El actual MVP del balompié norteamericano disputará su próximo partido con el Atalanta el venidero sábado, ante el Chicago Fire, para luego unirse a la selección Vinotinto de cara a la preparación a la Copa América, Brasil 2019.

Josef called GAME 😡 The reigning MVP makes it 2-0! pic.twitter.com/n2rlhgjcXW

That's a WRAP 😡@JosefMartinez17 makes it 3-0 over @MNUFC in stoppage time pic.twitter.com/54qeqROKb2