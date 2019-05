Lozano se perderá la Copa Oro

El Chucky Lozano no estará en la Copa de Oro por México | Foto: Cortesía

Fútbol Internacional

Lunes 27| 11:25 pm





El delantero Hirving Lozano, del PSV Eindhoven holandés, se perderá la Copa Oro y no podrá reforzar a la selección mexicana al no recuperarse de la lesión en la rodilla derecha, informó este lunes el combinado mexicano.



Con la de Lozano, el ‘Tri’ presenta cinco ausencias notables. Antes declinaron la convocatoria los delanteros Javier Hernández, (West Ham), Carlos Vela, (Los Angeles FC) y Jesús Manuel Corona (Oporto), además del centrocampista Héctor Herrera, a punto de fichar con el Atlético de Madrid, quienes no acudieron a la convocatoria.



"Se llegó a la conclusión, que para que estuviera al 100 % necesita más tiempo del que se podría tener para participar en la Copa Oro, por lo que causa baja de la convocatoria de la Selección Nacional de México, indicó el Tricolor a través de un comunicado.



Lozano, de 23 años, se había integrado este lunes a la concentración en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, ubicado al sur de la Ciudad de México, donde fue evaluado a fondo de la rotura parcial del ligamento colateral medial de la rodilla derecha.



Para tomar la decisión se analizaron los estudios realizados por el cuerpo médico de la selección mexicana, de los doctores del PSV, así como especialistas externos antes de tomar la decisión.



El mexicano, quien disputó la Copa del Mundo Rusia 2018, tuvo que ser retirado en camilla el pasado 26 de abril entre gestos de dolor, tras una dura entrada en el minuto 79 del partido de la Eredivisie entre el Willem II y el PSV Eindhoven (0-3).



Lozano, exjugador del Pachuca de México, se perdió el resto de la temporada con el conjunto holandés y ahora el torneo organizado por la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) que se desarrollará del 15 de junio al 7 de julio en Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica.



México, dirigido por el argentino Gerardo Martino, reinició este domingo su concentración para preparar los amistosos de junio ante Venezuela y Ecuador y la Copa Oro.



El Tricolor viajará el 1 de junio a Atlanta para enfrentar el 5 a Venezuela, y el 7 se trasladarán a Dallas, donde el 9 jugarán contra Ecuador y el 12 se moverán a Los Ángeles para disputar la Copa Oro en la que jugarán la fase de grupos ante Cuba, Canadá y Martinica. // EFE