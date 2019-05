Sporting se lleva la Copa en los penaltis ante el Oporto

Fútbol Internacional

El Sporting se proclamó este sábado campeón de la Copa de Portugal al vencer en la tanda de penaltis al Oporto, en un partido en el que los "dragones" empataron en la última jugada de la prórroga (2-2) y en el que el portero español Iker Casillas estuvo en la grada.



El brasileño Luiz Phellype marcó el penalti decisivo de la tanda (5-4) después de que Renan detuviese antes el tiro de Fernando Andrade, en una fase en la que además fallaron Bas Dost para el Sporting y Pepe para el Oporto, que mandaron el balón al larguero.



Antes, Tiquinho Soares (m.41) y Bruno Fernandes (m.45) hicieron los goles del Oporto y el Sporting, respectivamente, en el tiempo reglamentario. Ya en la prórroga, el holandés Bas Dost (m.101) adelantó a los "leones" y Felipe (m.120) forzó los penaltis en la última jugada del tiempo extra.

Casillas, a pesar de no poder estar sobre el césped por el infarto que sufrió, estuvo muy presente durante todo el partido, con homenajes tanto en la grada, donde los aficionados corearon su nombre, como en el césped, como se pudo ver tras el primer gol de su equipo, que abrió el marcador.



En un lanzamiento de falta, el mexicano Héctor Herrera recibió el balón en la derecha y le puso un centro a Soares, que cabeceó para hacer el primer gol de los "dragones".



Tras el tanto, el técnico Sérgio Conceição fue al banquillo a buscar una camiseta de Casillas y se la pasó a los jugadores para que celebrasen el gol con ella, en un emotivo acto con el que el portero español no pudo contener las lágrimas.



Pero la ventaja blanquiazul no duró mucho, porque sólo cuatro minutos después, los "leones" pusieron el empate en el marcador.



Desde la derecha, el argentino Marcos Acuña envió al balón a Bruno Fernandes, que a la entrada del área remató. La pelota, tras chocar en Danilo, entró en la portería.



Ninguno de los dos equipos consiguió ponerse por delante en la segunda parte, lo que abocó el partido a la prórroga, en la que fue el Sporting el primero que vio portería.



Acuña puso un balón desde la izquierda que llegó al holandés Bas Dost para que, con un toque desde el segundo palo, hiciese gol.



Pero el Oporto todavía tenía algo que decir y en la última jugada de la prórroga Felipe consiguió empatar tras un pase de cabeza de Pepe, forzando los penaltis.



El Sporting, que el año pasado también llegó a la final pero cayó ante el Desportivo das Aves, sumó además su trofeo de Copa de Portugal número 17 y se colocó como segundo en el palmarés del torneo, por detrás del Benfica (26).



El Oporto es tercero con 16 Copas en su vitrina y cierra el año tras sumar a su palmarés sólo la Supercopa de Portugal, que ganó en agosto ante el Aves. // EFE