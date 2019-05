Nueva Zelanda vapuleó a una inofensiva Honduras

Fútbol Internacional

Viernes 24| 3:31 pm





Nueva Zelanda venció este viernes por 5-0 a una inofensiva Honduras en partido del Grupo C del Mundial Sub'20 Polonia 2019.



Nueva Zelanda salió muy ordenada en sus líneas, con un juego vertical por los extremos y pases largos que le permitían llegar con facilidad al área rival, mientras que Honduras se mostraba insegura, principalmente en defensa, y un medio campo perdido.



La misma defensa hondureña, por medio de Diego Darwin, con anotación en su propio marco, puso a ganar a Nueva Zelanda al minuto 7.



Darwin, en un pelota centrada al área por los neozelandeses, no se percató que nadie llegaba a cerrar y en vez de dejar pasar la pelota, metió la pierna como si fuera un delantero y convirtió el autogol.



Los 'catrachos' no se recuperaban del desafortunado error de Darwin cuando Nueva Zelanda, en otra jugada de profundidad, ponía la pizarra 2-0 a su favor al minuto 16 por medio de Ben Waine.



Nueva Zelanda, con un fútbol sencillo, no desaprovechó las facilidades que le daba Honduras y al minuto 26 de nuevo Waine decía presente con un gol de cabeza para poner el 3-0.



Las pocas llegadas que tuvo Honduras al área rival no fueron de peligro para Nueva Zelanda, que cuando fue necesario cerró líneas hasta con nueve hombres en defensa.



En el segundo tiempo fue más de lo mismo, Nueva Zelanda haciendo su juego y Honduras sin poder juntarse en sus líneas, imprecisa en sus pases y superada en velocidad por sus rivales, aunque tuvo más aproximaciones a portería que en el primero.



El cuarto gol de Nueva Zelanda llegó al minuto 50 por medio de Sarpreet Singh, que en jugada individual por el centro se metió entre defensas y, al disparar, la pelota le rebotó al portero, hizo una comba y se fue al fondo de la red.



Matthew Conroy, al minuto 90, selló el triunfo de Nueva Zelanda.



La derrota deja cuesta arriba a Honduras para sus siguientes encuentros, contra Uruguay y Noruega, los otros rivales en el Grupo C.



- Ficha técnica:



0. Honduras: José García; Darwin Diego, Mariano Álvarez, Wesly Decas, Axel Gómez; Cristian Cálix (Selvin Guevara, m.60), Jack Jean Batiste, Everson López, Carlos Mejía (Joseph Rosales, m.46); Luis Palma (César Romero, m.65) y Josué Villafranca.



Seleccionador: Carlos Tábora.



5. Nueva Zelanda: Michael Woud; George Stanger, Gianni Stensness, Nando Pijnaker, Elijah Just (Willem Ebbinge, m.82), Joe Bell, Sarpreet Singh, Liberato Cacace, Callan Elliot, Ben Waine (Dalton Wilkins, m.70) y Callum McCowatt (Matthew Conroy, m.53).



Seleccionador: Des Buckingham.



Goles: 0-1, m.7: Darwin Diego, en propia meta. 0-2, m.16: Ben Waine. 0-3, m.26: Ben Waine. 0-4, m.50: Sarpreet Singh. 0-5, m.90: Matthew Conroy.



Árbitro: Alexis Herrera, de Venezuela. Mostró tarjeta amarilla a Everson López y Selvin Guevara, de Honduras, y a Dalton Wilkins, de Nueva Zelanda.



Incidencias: partido del Grupo C del Mundial Sub'20 de Polonia disputado en la ciudad de Lublin. EFE