Arsene Wenger y la duda sobre volver a entrenar

Fútbol Internacional

Viernes 24| 12:22 pm





Luis Joel Moreno

Arsene Wenger no tiene claro su futuro en este momento. En una charla con la cadena británica BBC aclaró que no sabe si volverá a entrenar al algún equipo luego de su paso por el Arsenal. "Me verán de nuevo en el fútbol, pero como entrenador... no lo sé”, señaló.

Wenger ha estado apartado de los banquillos desde que en 2018 decidió poner fin a su vínculo con los ‘Gunners’ tras dos décadas como entrenador. Hoy en día, se siente bien de no ser el centro de atención de los reflectores. "Este año he participado en actos benéficos, conferencias y lo he disfrutado, estar menos en el foco, es menos estresante", explicó.

Asimismo, el técnico francés disfruta su actual rol en el mundo del fútbol, con el que puede compartir todo lo que ha aprendido a lo largo de los años. "Llegué a la conclusión de que quería compartir lo que he aprendido en la vida, porque creo que la vida es solo útil si compartes lo que sabes”, comentó.

Wenger desconoce si volverá a la dirección técnica o seguirá con su faceta de conferencista, pero lo cierto es que “la decisión llegará rápido".