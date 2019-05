Casillas, una leyenda de 38 años y con el futuro por decidir

Fútbol Internacional

"No importa cuántas veces mires esta parada. Seguirá siendo increíble", así felicitó este lunes a Iker Casillas por su 38 cumpleaños el estamento internacional más importante del fútbol, la FIFA, quien recordó al guardameta español con un vídeo de 18 segundos de la final del Mundial de Sudáfrica.



"Iker, Iker, Iker, Feliz Cumpleaños", concluye la FIFA en su cuenta de Twitter, donde comparte un vídeo que comienza con la famosa parada de Casillas al holandés Arjen Robben, en un mano a mano que ganó el cancerbero de Móstoles y que fue el preludio del gol de Andrés Iniesta, que supuso el único Mundial de Fútbol que ha ganado España.



Sin embargo, lejos de vanagloriarse con su exitoso presente futbolístico, Casillas, su familia y un gran reguero de compañeros y amigos que tiene en el mundo del fútbol celebran la rápida recuperación del jugador, que el pasado 1 de mayo sufrió durante un entrenamiento con el Oporto un infarto de miocardio.



Muchas especulaciones y, de momento, nada confirmado acerca de la posible continuidad o retirada de los terrenos de juego a raíz del accidente vascular. Lo único cierto es que Casillas ha pedido "tranquilidad" para poner freno al sinfín de especulaciones acerca de su futuro, que tendrá que desvelarse más pronto que tarde.



Con la Liga finalizada, la afición, la directiva, el cuerpo técnico y sus compañeros de vestuario en el Oporto están con el jugador, por lo que cualquier decisión será bienvenida.



Si cuelga las botas o no, tendrá que saberse, a priori, antes de que comience la pretemporada, ya que el Oporto deberá contar con un nuevo portero que ofrezca las garantías del español.



Con un Mundial y dos Eurocopas como capitán de la selección española en sus vitrinas, además de tres Ligas de Campeones y cinco Ligas con el Real Madrid, Casillas dejó la capital de España en el verano de 2015 tras su tensa relación con el técnico Mourinho, por lo que fue recibido en loor de multitudes por la afición de los dragones del Oporto.



Las cosas no fueron fáciles en la primera temporada, sobre todo porque en Portugal lo acusaban de venir a retirarse, debido a alguna mala actuación bajo palos.



Sin embargo, el tiempo volvió a colocar sobre guardameta español la aureola de "San Iker", con importantes intervenciones que convirtieron a Casillas en un referente del vestuario y de la afición "portista" y que, una vez más, lo catapultaron como uno de los mejores porteros del mundo.



Este mismo año, Casillas, hasta que sufrió el infarto el pasado 1 de mayo, tenía uno de los mejores registros de Europa, por lo que volvía a sobrevolar su vuelta a la Selección de España, a la que jamás ha renunciado.



Sin embargo, su círculo más íntimo, lejos de vanagloriarse con la infinidad de títulos que detenta, este lunes se congratula con que Iker Casillas haya podido celebrar su trigésimo octavo cumpleaños con salud y normalidad.



Así lo ha celebrado su pareja, la periodista Sara Carbonero, quien ha subido a su cuenta una foto en la que está abrazada al guardameta en un entorno acantilado.



"Un año más, celebrando tu vida" fue el mensaje que rescató hoy Carbonero, el mismo con el que felicitó a su marido hace dos años.



En declaraciones a EFE, el mítico portugués Paolo Futre deseaba hoy "todo lo mejor" al portero, al que ha calificado de "bien patrimonial" y de referente para los niños de Oporto.



Es el jugador de los récords: veinte temporadas consecutivas jugando la Liga de Campeones; es el que más partidos ha disputado en esta competición, con 176; y con 19 años y cuatro días se entronizó como el portero más joven en jugar y ganar una final de la Liga de Campeones, un registro que aún no ha superado ningún guardameta.

Su trayectoria deportiva también ha sido reconocida con el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes, la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo, la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid y la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo.



Lo que aún está por desvelar es si su leyenda seguirá agrandándose dentro o fuera de los terrenos de juego. // EFE