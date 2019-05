Benzema no contempla volver a jugar en un club francés

Fútbol Internacional

Viernes 17| 9:05 am





El delantero francés del Real Madrid, Karim Benzema, asegura que "de momento" no contempla volver a jugar en un club francés y que prefiere guardar "la bonita imagen que conserva del Olympique de Lyon".



En una entrevista al programa Quotidien, en la televisión gala, el futbolista fue interrogado sobre un posible regreso a Francia, idea que rechazó al afirmar que forma parte del "mejor club del mundo".



"Es muy difícil, busco un nivel muy alto. En Francia solo tengo al Lyon en mi corazón. He guardado una imagen muy bonita de él y me gustaría mantenerla así", a lo que añadió que "de momento" no piensa volver.



El delantero confesó que sus razones para jugar al fútbol son el equipo de la selección francesa y el Real Madrid", aunque dijo que hoy día los "Bleus" son "una nueva generación, con nuevos jugadores".



"Me basta con mirar los partidos y disfrutar, porque soy un fan del fútbol", defendió, pero reconoció que le hubiera gustado formar parte del equipo cuando ganaron el Mundial.



Benzema habló con cariño de su entrenador, Zinédine Zidane, con quien dijo tener una relación "muy fuerte".



"Es como un hermano mayor. Lo conocía antes de que fuera mi entrenador. Es una persona entrañable. Siento mucho respeto por él", dijo.



Zidane es una persona que lo "ha ayudado mucho" y aunque hablan de "muchas cosas juntos" la relación es "más bien amistosa, como si fuésemos de la misma familia".



"Pero después es mi entrenador, cuando fallo me lo dice. Cuando hay que sacarme del campo, lo hace. Ya me ha regañado cuando no he hecho lo que me pedía en el terreno", explicó. // EFE