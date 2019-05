Huracán envío al Deportivo Lara a la Copa Sudamericana

Lara no pudo avanzar a 8vos de Libertadores y jugará Sudamericana | Foto: @DeportivoLara

El Deportivo Lara cayó goleado 3-0, este miércoles, frente a Huracán en Buenos Aires y finalizó su participación en la Libertadores sin aspiraciones a la clasificación a octavos de final. Sin embargo, el rojinegro les bastó con quedar tercero para seguir compitiendo en la zafra en ámbito internacional, consiguiendo un cupo a la Copa Sudamericana.

Dos goles fueron en el primer tiempo. El 1-0 lo hizo Lucas Gamba a los 24 minutos y el otro fue obra de Andrés Chávez, cuatro minutos más tarde.



Chávez anotó el 3-0 definitivo a los 65 minutos.

El Globo, que no tenía posibilidades de clasificarse ni para la Copa Sudamericana, logró su primera victoria en el máximo certamen de clubes de Conmebol.



Los crepusculares, que necesitaban un triunfo y que el Emelec ecuatoriano no venciera al Cruzeiro (los ecuatorianos ganaron 1-2), quedó tercero y jugará la Sudamericana.



El líder del Grupo B fue Cruzeiro con 15 puntos, seguido por el Emelec con nueve, los larenses con cinco y los argentinos con cuatro.



Néstor Apuzzo se hizo cargo del banquillo del Globo de forma interina tras la renuncia de Antonio 'el Turco' Mohamed por malos resultados.



El cambio de entrenador le sentó bien a los locales, que desde el primer minuto dominaron el desarrollo del partido.



En los últimos minutos el Deportivo Lara se vio resignado y no logró descontar.

Con información de EFE