Jhonder Cádiz coquetea con el descenso

Carlos A. Chacón A. || @Carlosschacon10

Con 33 unidades sumadas en la temporada, el Vitória Setúbal, club donde milita el venezolano Jhonder Cádiz, está muy cerca del descenso en la Primera División de Portugal a falta de dos jornadas para culminar la temporada.

A pesar de ser la mejor campaña para el ex espigado delantero de Catia, su equipo aún no ha podido salvar la categoría y –de no sumar- podría ser uno de los clubes que baje a Segunda División para la próxima temporada.

El Vitória, con 33 unidades, está en la decimocuarta posición del campeonato donde el Chaves tiene 32 y el Tondela 31, este último en puesto de descenso.

Cádiz y su equipo tienen 180 minutos para salvar la categoría y en esos dos compromisos restantes enfrentarán al Chaves y Rio Ave, donde buscarán sumar la mayor cantidad de puntos posibles y alejarse del peligro.

El delantero, de 23 años, cuenta con nueve goles en la temporada y es el máximo artillero del Vitória en la campaña. Los tantos del ex jugador del Caracas FC corresponden a un 36% de la totalidad de las dianas hechas por todo su equipo en la temporada.

Pese a ser un referente ofensivo, con 30 partidos disputados en la 18/19, no podrá estar en una de las finales para este equipo, porque cumplirá un partido de sanción –ante Chaves- por ser expulsado frente al Boavista (0-3).