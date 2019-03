Costa Rica enfrentará a Uruguay en septiembre

Fútbol Internacional

La selección de fútbol de Costa Rica recibirá el próximo 6 de septiembre a su similar de Uruguay, en un partido amistoso, informó este miércoles la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefutbol).



El compromiso se llevará a cabo en el Estadio Nacional de San José, con capacidad para 35.000 aficionados, y servirá a los ticos como preparación para el arranque en noviembre de la primera edición de la Liga de Naciones de la Concacaf.



Este compromiso amistoso también será la primera vez en que el seleccionador de Costa Rica, el uruguayo Gustavo Matosas, enfrente al combinado de su propio país.



Matosas dirige a Costa Rica desde enero pasado y en su debut cayó por 0-2 frente a Estados Unidos el pasado 2 de febrero en un amistoso para el que no contó con las principales figuras al no tratarse de una fecha oficial de la FIFA.



"Este será el primer fogueo de la selección después de la Copa Oro y el primero para la preparación para iniciar con la Liga de Naciones, en donde esperemos contar con la mayoría de jugadores y dar un buen espectáculo", dijo en la página de la Federación el director de Selecciones Nacionales, Diego Brenes.



El partido forma parte de una doble fecha FIFA de partidos amistosos que también incluye el 10 de septiembre, jornada para la que Costa Rica aún no ha confirmado a su rival.



La última vez que Costa Rica y Uruguay se enfrentaron fue el 14 de noviembre del 2014 en el estadio Centenario en Montevideo, en un partido amistosos que finalizó empatado 3-3.



Otro antecedente importante es la victoria de Costa Rica sobre los uruguayos por 3-1 en la fase de grupos del Mundial de Brasil 2014, torneo histórico para los ticos, pues ha sido la única ocasión en la que han avanzado hasta los cuartos de final.



Previo a los dos partidos amistosos de septiembre próximo, los ticos jugarán la Copa Oro de la Concacaf, certamen que se disputará del 15 de junio al 7 de julio en varias estadios, la mayoría en Estados Unidos, pero que por primera vez incluirá a Costa Rica como sede para una jornada de dos partidos de la fase de grupos. // EFE