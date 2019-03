Josef marcó el gol más rápido en la historia del Atlanta

Carlos A. Chacón A. || @Carlosschacon10

Fue un gran jueves para el venezolano del Atlanta United, Josef Martínez, quien marcó doblete en el triunfo por goleada del club atlantes sobre el CS Herediano de Costa Rica (4-0) en el Fifth Third Bank Stadium, en un duelo correspondiente al partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF.

El venezolano anotó el primer gol del compromiso en a los 46 segundos de juego, siendo este, el tanto más rápido en la historia del club que hace vida en la Major League Soccer (MLS).

La colaboración del '7' fue muy importante, debido que el Atlanta había perdido en el duelo de ida 3-1 (en Costa Rica) y con el criollo al mando, se llevó el equipo al hombro y colaboró para sellar su clasificación a la siguiente instancia.

Martínez, de 25 años, estuvo enchufado en el partido y al 63’ volvió a reventar las redes del elenco tico; sin embargo, disputó 81 minutos del compromiso donde los de Atlanta sellaron su pase a los cuartos de final de la competición.

Para el oriundo del estado Carabobo, estos dos fueron sus primeros goles del año –a nivel oficial- y llegó a 56 goles en 63 partidos disputados con la elástica rojinegra, registrando 0.88 dianas por duelos jugados.

Brek Shea proving his inclusion over George Bello was already a great decision (despite poor defense by Herediano.



Josef Martinez bangs it in within a minute of the second leg and now Atlanta United trail 3-2, needing just one goal to advance. pic.twitter.com/qETEd2sKc2