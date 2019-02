Caracas pagó caro su inefectividad goleadora

Fútbol Internacional

Miércoles 27| 3:41 pm





Carlos A. Chacón A. || @Carlosschacon10

En el futbol no importa el predominio que tengas dentro del campo de juego. Si no anotas goles, no ganas. Eso le pasó al Caracas FC en la eliminatoria ante el Melgar de Perú, cuando fue superior con su juego, pero pagó caro su infectividad al arco rival, luego de tener varias ocasiones claras para marcar ante el seleccionado inca.

Caracas, combinado venezolano que se despidió de la Copa Libertadores en la tercera fase, fue eliminado por el elenco de Arequipa con un marcador global de 3-2, a pesar que los venezolanos fueron superiores en la eliminatoria con su juego, no fueron tan efectivos a la hora de concretar las jugadas de gol –sobre todo en el duelo de vuelta-.

En el encuentro que se disputó en el Olímpico de la UCV, los capitalinos contaron con varias jugadas –que de concretarse hubiesen cambiado la historia- y lamentablemente no pudieron aprovecharlas para haber ampliado la ventaja que tenían de dos goles sobre los peruanos.

A pesar de ello, Noel Sanvicente comentó en la rueda de prensa que su equipo “fue superior, pero faltó concretar” y también hizo un acotación sobre el arbitraje –de ambos partidos-, en los que podían haberle pitado dos penales a los de la Cota 905 (uno en Perú y otro en Caracas); sin embargo, no reprochó la labor de sus dirigidos porque sabe que “lo dieron todo, salieron con actitud ganadora”.

Para el estratega del 11 veces campeón de Venezuela, la labor de sus jugadores fue muy positiva y que dieron todo dentro de la cancha para dejar en alto el nombre del país y de la institución. A pesar de ser eliminados pudo ver con buenos ojos el rendimiento que tuvieron en la competición porque eliminaron a un duro rival, el Delfín SC de Ecuador.

Uno de los jugadores más destacados en el “rojo” durante la Libertadores fue Alain Baroja, el guardameta jugó los cuatro partidos como titular y registró más de 13 intervenciones claves para que el Caracas no encajara goles en el certamen copero.