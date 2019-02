Caracas irá con el peso de su palmares por la remontada

Fútbol Internacional

Caracas Fútbol Club y FBC Melgar medirán fuerzas, este martes (26/02), a las 8:30 PM en el estadio Olímpico de la UCV por el partido de vuelta de la tercera fase de la Copa Libertadores en el que los peruanos llevan la delantera en el global (2-0).

Posterior a un revés que prefieren dejar en el pasado, Los Rojos del Ávila llegaran con todos sus elementos y con la esperanza de salir a revertir el marcador que se llevan en contra ante un peligroso ataque ofensivo como el de los rojinegros.

Por su parte, los capitalinos enfrentarán este duelo ante los incas tras venir de una derrota ante Academia de Puerto Cabello (1-0) por el torneo local, en un cotejo que disputaron con sus alternativas pensando en la prioridad que será el máximo certamen de clubes en Conmebol. La escuadra comandada por Noel Sanvicente se distribuye en la novena casilla en el Torneo Apertura del balompié nacional con cinco cotejos en disputa.

En la otra acera, la tropa de Jorge Pautasso aterrizó este lunes (25/02) en territorio venezolano luego de batirse por su torneo local ante Ayacucho FC, rival con el que pactaron a un tanto, el pasado sábado (23/02). Además, el bando “Dominó”, solo ha disputado dos compromisos por el certamen peruano, ubicándose en la décimo sexta casilla, con solo dos unidades (dos empates).

Los criollos recuperaron el fin de semana a su capitán y zaguero central de jerarquía Rubert Quijada, con el que esperan contar para dicho eventualidad.

Asimismo, el once veces campeón de Venezuela presentó en su convocatoria el regreso de Robert Hernández tras haber sufrido una lesión en el compromiso por la Fase 2 ante Delfin, en la ciudad de Manta.

El volante de recuperación, Ricardo Martins, conversó con el programa radial “Más Allá del Gol” sobre lo que será el compromiso de vuelta ante el elenco peruano. “No hicimos mal juego en Perú. Tenemos que hacer un partido mañana (martes 26/02) como el segundo tiempo que tuvimos en la ida”, subrayó.

El apodado como “Kuki” aclaró que ambos elencos llegan de igual forma tras jugar sus compromisos ligueros con sus alternativas, cuando los elementos principales para esta batalla. “Por parte de nosotros, la mayoría no jugó ayer (Domingo 23/02 vs Puerto Cabello) porque sabíamos que iba a ser complicado. Tuvimos un viaje hace poco y más que los partidos, son los viajes los que agotan y desgastan. Por ello el profe (Noel Sanvicente) no quiso arriesgar y jugó con un plan b contra Academia (Puerto Cabello) para refrescarnos a nosotros. Mañana (martes 26/02) saldremos descansados. Esta institución merece estar en la fase de grupos de la Copa Libertadores”, confesó.

A su vez, Cardozo Martins indicó cual será la mentalidad y el objetivo del equipo para dicho compromiso ante el ‘León del Sur’. “La idea es no sufrir ningún gol por parte de ellos (FBC Melgar), hicimos un buen partido en la altura sobre todo en el segundo tiempo. Lo principal será trabajar para el equipo, pasar de fase, sabemos que no va a ser fácil pero no imposible, no tenemos nada que perder”, finalizó.

CONVOCATORIA



Alain Baroja, Cristhian Flores, Eduardo Fereira, Luis Colmenarez, Rubert Quijada, Arquímedes Hernández, Rosmel Villanueva, Juan David Muriel, Bernardo Añor, Ricardo Andreutti, Ricardo Martins, Leonardo Flores, Anderson Contreras, Jorge Echeverría, Robert Hernández, Néstor Canelón, Richard Celis, Carlos Espinoza, Jesús Arrieta.