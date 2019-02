Mbappe prolongó la racha del París Saint Germain

Fútbol Internacional

Sábado 23| 2:47 pm





Un doblete de Kylian Mbappe al que se unió el tanto de Christopher Nkunku prolongaron la racha del París Saint Germain en la Ligue 1 de Francia, que lidera con diecisiete puntos de ventaja después de que el Lille empatara el viernes en Estrasburgo.



El conjunto de Thomas Tuchel sumó ante el Nimes su cuarta victoria seguida (3-0). No echa de menos ni a Neymar ni a Edinson Cavani el cuadro parisino, que no tiene rival en la competición gala.



La vigésima segunda victoria en los veinticinco partidos que ha disputado la encarriló en el minuto 40, el tiempo que resistió el Dijon, antepenúltimo de la tabla, en el Parque de los Príncipes.



Un gran pase del italiano Marco Verrati fue culminado por Christopher Nkunku, que acumula minutos beneficiado por las ausencias de Cavani y Neymar.



Levantó el pie del acelerador el equipo de Tuchel, que sentenció el partido en los veinte minutos finales a medida que su rival perdía precisión y orden.



Un pase por la izquierda del español Juan Bernat fue aprovechado por Mbappe para llevar la pelota a la red. Pudo marcar más el París Saint Germain ante un adversario volcado sin ton ni son hacia la portería de Areola.



En uno de los contraataques llegó la puntilla local. A toda velocidad Nkunku facilitó un balón al espacio a Mbappe que aceleró y culminó con maestría para anotar el tercero.



El París Saint Germain, que aún tiene pendiente un partido aumentó a diecisiete puntos su ventaja en la clasificación respecto al segundo, el Lille, que el viernes no pasó del empate a un gol en Estrasburgo. EFE