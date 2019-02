Valverde: Umtiti está para jugar desde el principio ante el Sevilla

Fútbol Internacional

Viernes 22| 12:32 pm





El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, aseguró que el defensa Samuel Umtiti, prácticamente inédito desde el mes de septiembre por una lesión en la rodilla izquierda, "está para jugar desde el principio" este sábado ante el Sevilla.



"Lenglet está apercibido de sanción y Vermaelen, lesionado. Sabemos que llegan partidos difíciles, sabemos el nivel que tiene, y debe estar preparado", apuntó en la previa del encuentro liguero ante el conjunto andaluz.



El Barcelona debe hacer frente la próxima semana a un doble Clásico contra el Real Madrid en el Bernabéu. En el primero, se juega el pase a la final de la Copa del Rey y, en el segundo, dejar la Liga casi inalcanzable para el conjunto blanco.



Sin embargo, Valverde advirtió que el partido más importante, ahora mismo, es el del Sánchez Pizjuán: "El Sevilla es un equipo temible, sobre todo en su estadio. Siempre nos cuesta mucho. Es uno de los desplazamientos más difíciles que nos quedan, el precedente que tenemos esta temporada es una derrota y no cabe duda que mantener la diferencia esta semana o aumentarla, si se puede, sería importante".



El preparador extremeño es consciente de la importancia que tiene los Clásicos, pero también que ganar en Sevilla sería dar un importante golpe de autoridad a LaLiga.



"La próxima semana tendremos dos partidos muy importantes y sabemos qué significan para nuestra afición y para el mundo del fútbol en general, pero también sabemos lo que nos jugamos, primero, en Sevilla, y no vamos a jugar el partido del Bernabéu antes del de mañana", insistió.



Valverde admitió, no obstante, que en la capital andaluza podría haber alguna rotación: "En siete días, afrontamos tres partidos durísimos y lo tenemos que pensar, porque sabemos el precio de tener una lesión ahora. Nuestra intención es proteger a todos".



Uno de los jugadores que podrían descansar es el delantero Luis Suárez, aunque el técnico del conjunto azulgrana confesó que es difícil prescindir de un jugador como él, incluso cuando atraviesa un mal momento, como ahora.



"Luis Suárez está bien. Es un jugador que nos garantiza que va a generar ocasiones de gol en cada partido y es difícil no contar con un jugador así. Ahora, afrontamos tres partidos seguidos y veremos a ver, pero en el anterior (de Liga) ya empezó desde el banquillo", analizó.



Valverde insistió en el caso de Luis Suárez, que calificó de "muy curioso", porque siempre se pone el foco en él. "Estamos hablando del quinto máximo goleador de la historia del club y, sabiendo el historial que tiene, lo que necesitamos es tener paciencia, la que tengo yo, y perseverar, como hace él", apostilló.



Jesús Navas, otro delantero pero del Sevilla, han entrado finalmente en la convocatoria y el entrenador del Barça recordó que se trata de "un jugador clave" para su equipo. "No tengo ninguna duda de que es un jugador muy importante por lo genera, y siempre nos ha complicado la vida", subrayó.



Finalmente, preguntado por cómo encara su equipo la recta final de la temporada, el entrenador del Barcelona respondió con cierta dosis de ironía.



"Yo siempre veo muy bien a mi equipo, no sé lo que me pasa... Estamos donde tenemos que estar", subrayó Valverde, quien restó importancia al hecho de que solo hayan marcado dos goles en los últimos cuatro partidos.



"A veces no ganas porque generas poco, como pasó en Bilbao, otras porque no aciertas... El camino es generar ocasiones y marcarlas. Las estadísticas a veces engañan un poco, como en estos últimos partidos, porque hay que analizar más cosas", sentenció. EFE