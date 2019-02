Rusia apoya a Infantino en su candidatura

Fútbol Internacional

Rusia apoya para un segundo mandato al presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, que no tendrá oposición en las elecciones que se celebrarán el 5 de junio durante el Congreso de París, al no haberse presentado ninguna otra candidatura en el plazo establecido.



La viceprimer ministro de Rusia Olga Golodets, señaló a la agencia estatal rusa TASS que Infantino es "educado, honesto y un verdadero profesional" y ha conseguido junto a Rusia un gran Mundial de Fútbol el año pasado.



"Lo que se consiguió durante el Mundial evoca un gran respeto. Infantino está comprometido con los principios olímpicos en el deporte, promueve oportunidades para actividades deportivas entre diferentes grupos poblacionales y es muy activo a la hora de apoyar a las mujeres en el deporte", indicó.



Que Rusia apoyaría a Infantino no era una sorpresa. El pasado día 6 el presidente ruso, Vladímir Putin, otorgó la Orden de la Amistad al presidente de la FIFA "por su importante contribución a la preparación y celebración del Mundial" de Fútbol en 2018.



La orden, que se instituyó en 1994, es un reconocimiento a las personalidades extranjeras que han trabajado en favor de la mejora de las relaciones con Rusia.



Para Rusia el Mundial fue todo un éxito, según el Gobierno, no solo porque ha roto muchos estereotipos sobre el país, como dijo en julio pasado Putin, sino también por las más de tres millones de entradas vendidas, una audiencia televisiva "enorme" y la visita de más de un millón de extranjeros registrada durante el evento.



Además, por primera vez la selección rusa llegó a los cuartos de final de un Mundial, donde cayó ante la finalista Croacia en la tanda de penaltis. // EFE