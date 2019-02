Marta anuncia que este año se "dedicará" a su familia

Fútbol Internacional

La futbolista brasileña Marta, seis veces elegida por la FIFA como la mejor del mundo, ha anunciado este martes a través de un mensaje en redes sociales que este año se "dedicará" a su familia.



"Comunico a todos una decisión importante: este año me voy a dedicar a mi familia. Al final, la familia siempre está en primer lugar", afirmó la brasileña en una publicación en la red social Instagram en la mañana de este martes.



Lo que no ha aclarado la deportista es si va a participar con la selección brasileña en la Copa del Mundo femenino que se disputa en junio en Francia.



Marta, conocida entre sus seguidores como la 'rainha' (reina), hizo el anuncio el mismo día en el que cumple 33 años.



Según la red Globo de noticias, el técnico de la selección femenina de fútbol de Brasil, Vadao, confirmó que la futbolista participará en el torneo estadounidense She Believes Cup, a partir del 27 de febrero.



"Habla con nosotros todos los días ¿Es jugadora de fútbol y va a dejar todo? No. Habla con nosotros cada día y en ningún momento lo mencionó. Lo demuestra en los entrenamientos. Va a estar con nosotros en el torneo de Estados Unidos", apuntó Vadao, según Globo.



La delantera inició su carrera en el Vasco da Gama carioca y ahora defiende los colores del Orlando Pride estadounidense.



La cuenta oficial del club de fútbol Orlando respondió al mensaje de la futbolista subiendo la misma fotografía que escogió Marta para anunciar su decisión junto a la frase "sabemos que nosotros somos tu familia".



La 'rainha' Marta es uno de los grandes nombres de la historia del fútbol brasileño, el famoso estadio del Maracaná, en Río de Janeiro, le rindió homenaje incluyéndola en su paseo de la fama junto a figuras como Pelé y Ronaldo.



También es la máxima goleadora histórica de la selección brasileña y de la Copa Mundial Femenina con 15 goles superando a la alemana Birgit Prinz.



La selección brasileña se estrenará en el mundial femenino de fútbol el 9 de junio ante Jamaica, en Grenoble, Francia.



El equipo canarinho está en el Grupo C, también con Australia e Italia. // EFE