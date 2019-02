Anthony Blondell, feliz por reencontrarse con el gol

Fútbol Internacional







Carlos A. Chacón A.

Los delanteros necesitan confianza, minutos y oportunidades de juego; por ello, Anthony Blondell se encuentra “feliz” por haber roto la sequía goleadora que arrastraba y en su primera aparición con el Huachipato de Chile pudo anotar el tanto que le dio el triunfo a los acereros ante el O’Higgins (2-1).

El olfato goleador no se pierde, así lo demostró Blondell en una gran jugada al minuto 88. El ariete aprovechó un pase del arquero Yerko Urra para Cris Martínez, quien peinó de manera exquisita dicha esférica para el delantero venezolano, que no desaprovechó y con un gran movimiento se desmarcó del zaguero rival y batió a Luis Areta. El ‘9’ le pegó como nunca para romper su sequía y así, tener un debut de ensueño en Chile.

#VenEx || Este fue el primer gol de Anthony Blondell (@ABlondell17) con el @Huachipato. El venezolano rompió su sequía goleadora y empezó con el píe derecho su andar en Chile. Por cierto, muy buena jugada para él. pic.twitter.com/KP135VcNhR — Carlos Chacon (@Carlosschacon10) 18 de febrero de 2019

“Iniciar el torneo con gol es un gran envión anímico. El cuerpo técnico y compañeros me han dado mucha confianza y eso me hace superarme cada día más”, manifestó el atacante en una entrevista exclusiva a Meridiano.com.ve.

El goleador, vivió un tormentoso 2018, pero como toda tormenta tiene su final, pudo volver a marcar luego de 10 meses. La última vez que había celebrado oficialmente fue ante el Real Salt Lake, cuando su equipo ganó 2-0, el pasado 27 de abril en la MLS –cuando militaba en las filas del Vancouver Whitecaps-.

“El gol lo grité con mucha alegría y euforia porque tenía mucho tiempo sin marcar (oficialmente). Ver que mis compañeros me abrazaron, hizo sentirme muy bien”, dijo emotivamente el delantero.

Blondell fue titular en el duelo ante O’Higgins, siendo su primera gran oportunidad en el futbol chileno. Pasaron 5.280 segundos para que pudiese agitar las redes por primera vez en suelo austral, sin duda, un comienzo dorado y lleno de libertad en su juego.

“El cuerpo técnico, me pidió que me llenara de confianza y gracias a Dios pude cumplir con eso; estoy agradecido con esa libertad que me han dado”, explicó.

Nicolás Larcamón, estratega argentino con un pasado en el torneo venezolano –con el Deportivo Anzoátegui-, confió plenamente en su nuevo delantero, quien está cedido en este club por un año desde el Vancouver de la Major League Soccer.

“Este club está para ganar cosas importantes, tenemos muy buenos jugadores. Deberemos saber aprovechar cada oportunidad, tenemos el talento y lo demostraremos dentro de la cancha con inteligencia y sacrificio”, finalizó.

Seguir los pasos de otros venezolanos

El oriundo de Cumaná está consciente del pasado de varios venezolanos en este equipo, por ello, desea trabajar de la manera más profesional posible y reencontrarse con su mejor versión, siendo goleador, pivoteador y encarador; para así, convertirse en un referente del club y cuando llegue el momento de irse, sea por la puerta más grande.

“Huachipato me dio mucha confianza cuando llegué, para mí es un orgullo llegar a este club porque muchos venezolanos se han ido por la puerta grande y también quiero hacerlo, anhelo dejar la bandera de Venezuela en lo más alto”, finalizó.