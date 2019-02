Fernando Aristeguieta se consolida como goleador en el fútbol colombiano

Fútbol Internacional

El venezolano Fernando Aristeguieta anotó el sábado tres goles para el América de Cali en el partido en que su equipo enfrentó al Independiente Medellín, que se encuentra en el fondo de la tabla con dos puntos después de cinco partidos.



El delantero del equipo dirigido por Fernando Castro aprovechó las ventajas que dio la defensa rival para anotar tres dianas en el Estadios Pascual Guerrero y liderar la tabla de goleadores del Torneo Apertura con siete tantos.



El primero de ellos llegó tan solo ocho minutos después de iniciar el encuentro cuando recibió un pase del volante argentino Cristian Álvarez a espaldas de la defensa y luego remató al primer palo del arco defendido por David González.



El segundo gol lo marcó al minuto 30 después de controlar un mal despeje del volante Nicolás Palacios, a quien le hizo un enganche y posteriormente disparó fuera del área para inflar la red.



El tanto con el que cerró el partido lo marcó al minuto 83 después de un centro del delantero Daniel Buitrago que finalizó con un remate con su pierna derecha y que dejó sin opciones a González.



Con la victoria 3-0 sobre Medellín, el equipo rojo de Cali llegó a 10 puntos de 15 posibles y ocupa parcialmente la segunda posición del torneo.



Por su parte, Medellín mostró un juego sin ideas claras en el ataque tal como lo ha hecho en los anteriores partidos y encajó su tercera derrota, por lo que se mantiene en el fondo de la tabla.



El primer juego de la jornada lo disputaron Millonarios y Atlético Huila en Bogotá, donde los dirigidos por el exmundialista Jorge Luis Pinto obtuvieron su cuarta victoria tras ganar 3-2.



El encuentro estuvo protagonizado por la fuerte lluvia y por la calidad ofensiva de los dos equipos.



El defensa de Huila Luis Felipe Cardoza se encargó de abrir el marcador en el minuto dos tras ganarle a los defensas centrales del embajador un centro de Andrés Amaya y cabecear con dirección al arco, el cual se encontraba solo por una mala salida del portero venezolano Wuilker Faríñez.



La ventaja para Huila no duró mucho, pues en el minuto 13 el volante Cesar Carrillo empató también por la vía aérea y repitió anotación dos minutos después cuando realizó un potente disparo cruzado.



La ampliación del marcador llegó después de que Macalister Silva hizo un pase al vacío por el aire que tomó Juan David Pérez y que este convirtió en gol.



El descuento para Huila estuvo en los pies del argentino Hernán Hechalar, quien a los 16 segundos del segundo tiempo aprovechó un descuido de la defensa y con un sutil toque pasó el balón entre las piernas de Faríñez.



Con el resultado, Millonarios tomó el liderato parcial con doce puntos, mientras que Huila ocupa la casilla 15 con tres unidades.



Entre tanto, Alianza Petrolera y Once Caldas empataron a un gol en el estadio Daniel Villa Zapata, en un partido en el que el conjunto blanco tuvo el dominio gran parte del partido.



Los dirigidos por Hubert Bodhert abrieron el marcador en el minuto 11 del partido después de un tiro de esquina cobrado en corto y que Jean Carlos Blanco convirtió en gol luego de una mala salida del portero guatemalteco Ricardo Jeréz.



Durante el partido Once Caldas dominó la pelota y tuvo otros cinco disparos a puerta que no pudo concretar en gol, aunque no fue suficiente para contener el ataque del Alianza Petrolera.



A tan solo cuatro minutos para el final el delantero Edwin Torres, quien entró como reemplazo al minuto 71, empató el encuentro con un remate a ras de suelo que pasó por debajo de los brazos del portero paraguayo Gerardo Ortiz.



Con el empate, Once Caldas llegó a ocho puntos y ocupa por ahora la séptima posición, mientras que Alianza Petrolera está en la casilla 14 con cuatro unidades.



El último partido del día lo disputaron Junior y Rionegro en el Estadio Metropolitano Roberto Mélendez, en donde el conjunto tiburón empató 1-1.



En el primer tiempo del encuentro los jugadores recurrieron al juego fuerte en varias oportunidades, por lo que el central Edwin Trujillo mostró tres tarjetas amarillas para calmar los ánimos.



Desde el saque inicial Junior mantuvo un ataque constante sobre el rival, pero estuvo expuesto en la zona defensiva, ventaja que aprovechó el volante Jáder Obrian, quien marcó el primer gol del partido en el minuto 77.



El técnico Luis Fernando Suárez apeló a la nueva contratación del equipo, el chileno Matías Fernández, para desequilibrar el juego, fórmula que surtió efecto en la prórroga cuando el volante anotó el tanto del empate en su partido de debut.// EFE