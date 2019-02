Cafú: Marcelo es un jugador sensacional

Fútbol Internacional

Marcos Evangelista de Morães, conocido como Cafú, exfutbolista brasileño, subrayó la irrupción en el Real Madrid de su compatriota Vinicius pero defendió el momento que vive el lateral Marcelo, del que aventuró un pronto regreso a su mejor nivel.



Cafú, (Itaquaquecetuba, Brasil, 7 de junio de 1970), 142 veces internacional con la selección brasileña y exjugador del Sao Paulo, Palmeiras, Zaragoza, Roma y, sobre todo Milán, donde marcó una época, es ahora miembro de la Academia Laureus del Deporte que este lunes entrega los premios anuales. En Montecarlo concedió una entrevista a la Agencia EFE.



- Pregunta. Vinicius ha sido una de las grandes sorpresas positivas del fútbol español y del Real Madrid. Qué se puede esperar de él.



Respuesta. "Vinicius es un jugador sensacional y fantástico. Ahora es conocido en el mundo entero gracias al Real Madrid. Nadie pensaba que Vinicius podía llegar a un lugar como el Real Madrid y jugar como lo está haciendo".



"Como brasileño estoy orgulloso de él igual que todos en Brasil. Ha sido un impacto. Creo que todavía puede dar más y esperamos que triunfe y haga más cosas para el Real Madrid", dijo a EFE el futbolista de Brasil que más veces ha jugado con la selección de su país.



-P: ¿Con qué jugador se puede comparar a Vinicius?



. R: "No se le puede comparar. No hay que compararle. Es un gran jugador que está buscando su sitio a nivel mundial a través del Real Madrid y no creo que haya que compararle a otros grandes jugadores".



- P. El lado opuesto a Vinicius esta temporada es Marcelo. ¿Que le pasa a Marcelo?



. R: Marcelo es un jugador sensacional y fantástico. Ha estado a un gran nivel durante doce años y eso es muy complicado en un lateral de conseguir"



- P: Entonces qué le pasa, por qué este bajón en su juego?



R: "Una caída, un bajón es normal después de una trayectoria tan larga. Ha estado doce años arriba. Pero seguro que remontará porque es difícil estar siempre a un alto nivel. Va a volver a ser el que era seguro. Es un gran jugador que trabaja, es fantástico y volverá a ser el Marcelo que todo el mundo espera".



- P: Otro jugador que pronto irrumpirá en el fútbol español es Rodrygo. El año que viene puede llegar al Real Madrid.



. R. "Es diferente a Vinicius. Todo jugador nuevo y joven para demostrar su nivel en un club como el Real Madrid tiene que tener tiempo. Hay que darle confianza como a todos los brasileños que llegan a otro país. Pero creo que también va a ser un gran jugado para el Real Madrid.



. P: "Usted ha marcado una época en Italia, especialmente en el Milán. En España jugó un tiempo cedido en el Zaragoza y muchas veces se habló de volver a España y al Real Madrid.



"Estuve en Milán otro gran club y me fue muy bien. El Real Madrid se interesó, es verdad pero estuve en Italia, en Roma y Milán feliz. Es también un gran equipo", concluyó Cafú. EFE