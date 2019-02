Fabián Bustos: Fuimos superiores y a figura fue Baroja

Fútbol Internacional

El director técnico de Delfín SC, Fabián Bustos, dio sus declaraciones en la rueda de prensa post partido luego de que sus dirigidos quedaran en el camino en la Fase dos al igualar ante Caracas FC, sin dianas, en el Olímpico de la UCV el pasado miércoles (13/02), destacando la polémica con el juez principal de compromiso, el brasileño Ricardo Marques.

“De los árbitros no voy a decir nada, simplemente vi la jugada (acción de Muriel despejada sobre la línea) y fue gol. Hay otra acción de Muriel, clarísima, levanta la mano a una altura memorable, era penal, posterior a la jugada que debió ser anotación. Agradezco a mis jugadores por el trabajo y el esfuerzo, creo que en los 180 minutos fuimos superiores, respetando al rival que ha clasificado. El fútbol no siempre es justo, hicimos las cosas mejor que ellos. Caracas hizo un gran compromiso en Manta, nosotros no hicimos un buen encuentro en casa”.

“Fuimos superiores en la vuelta y la figura fue Baroja. El segundo tiempo fue más parejo porque Caracas levantó, las situaciones claras las tuvimos nosotros, tuvimos un tanto que no suma al marcador porque no tenemos la tecnología necesaria. Vinimos a Venezuela con la ilusión de que teníamos que estar en la otra fase. Le deseamos lo mejor de los éxitos al rival (Caracas) en la Libertadores”, comentó el estratega.

El timonel argentino amplificó lo que se esperaba de la batalla que se efectuó en el césped del Olímpico.

“Vi el encuentro como me lo imaginaba, nosotros con la posesión, mejores en ataque, buscando el arco rival y con Caracas contragolpeando con buenas transiciones porque es una de las cosas que hace muy bien. Sabíamos que íbamos a controlar el duelo, pero el ataque de ellos (Caracas) es muy bueno, muy rápido y vertical. Me parece que los superamos en actitud, en juego. Así como ellos nos superaron en actitud allá (Manta), donde se encontraron con un gol, nosotros acá (Olímpico de la UCV) nos encontramos con siete u ocho jugadas en el que Baroja fue fundamental, sobre todo en el primer tiempo”, dijo.

El mandamás concluyó dando un balance de la serie ante los criollos. “En líneas generales fue un sabor amargo porque el tanto de visitante premia, creo que FIFA lo estaba por sacar más adelante. Ellos hicieron su trabajo y debo felicitarlos, a pesar de que fuimos más en la llave y merecíamos pasar”, concluyó.

Roberto Ordoñez: La noche especial de ello fue su arquero

Por otro parte, el experimentado delantero de los ecuatorianos, Roberto Ordóñez, también dio su postura en la rueda de prensa post partido, resaltando que “si fue su noche”.

“Ellos se preocuparon por mí, trabajaron para marcarme. Yo los opaqué a todos ellos, mantuve con miedo a su zaga central. La noche especial para ellos fue la del arquero (Alain Baroja) quién tuvo un gran momento, nada más, los defensas no; yo los pasé por arriba y soy el mejor en lo mío. Lamentablemente nos quedamos, no pudimos marcar, así es esto. Yo estoy muy destinado a cosas importantes para todo el equipo”, confesó el atacante ecuatoriano.

El ariete meridional reflexionó la actuación de su contrincante. “Quiero felicitar al Caracas, tienen buenos jugadores, se plantearon muy bien y les deseo suerte en el camino y en la trayectoria. Eso es lo más importante de podernos jugar un torneo de tanta relevancia como la Copa Libertadores y en el que, por desgracia, nos quedamos. Les deseo suerte a ellos y mucho éxito. Estoy orgulloso del grupo por todo lo que entregamos en la cancha. Somos un equipo chico, pero en la cancha nos manejamos como equipo grande”, asimiló.

Ordoñez concluyó con un balance del Delfín en la competición. “A dónde vamos demostramos lo que somos, por desgracia de local no tuvimos una buena noche, no pudimos sacar un resultado positivo allá y aquí (Venezuela) lo pagamos”, finalizó.