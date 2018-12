Cesar Farías amenazó a un abogado en Bolivia (+Vídeo)

Fútbol Internacional

"Hay una gallina, que cuando nos ve a la cara baja la cabeza""

Redacción Meridiano

El ex director técnico de la selección venezolana de fútbol y actual estratega del cuadro de The Strongest, Cesar Farías, dio unas fuertes declaraciones de amenazas hacia el reconocido abogado, Víctor Hugo Pérez, con quién se encontró molesto por acusaciones de ventas de partidos en el fútbol boliviano.

Farías, que también comanda el banquillo como interino del seleccionado de Bolivia, argumentó que "hay una gallina, que cuando nos ve a la cara baja la cabeza. Cuando termine este torneo voy a ir por tu cabeza. A mí no me manchas, tú sabes de quien estoy hablando y no soy tonto para cometer errores legales. Tú vas a respetar al fútbol boliviano y yo te voy a enseñar, ya está bueno que te ensañes con el Tigre porque no te paga una cometa (comisión). Voy por tí y tú sabes quién eres”.

“Tengo una carrera en fútbol de más de 25 años, para que un imbécil, tarado, me venga a decir, que estamos en apuestas nosotros", agregó el timonel criollo en conferencia de prensa en La Paz.

Posterior a las potentes palabras del mandamás venezolano, el fiscal Pérez se sintió ofendido y aludido por las declaraciones de Farías. "Cuando hace esas amenazas que voy por tu cabeza se refiere a mí. No le tengo miedo. Su problema es que está metido en las apuestas y lleva a la selección a jugar a los países como Kuwait, Catar, Irán e Irak. Los lleva porque esa es su comisión, por eso no cobra un peso. Me tiene sin cuidado, está acostumbrado a amenazar y hacer lo que le da la gana. Donde lo encuentre lo voy a patear", contestó Pérez en un medio de comunicación sureño.