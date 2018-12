Efraín Juárez: "Tengo ganas de volver a Vancouver y conocer al nuevo técnico"

Fútbol Internacional

Jueves 13| 7:25 pm





El futbolista mexicano Efraín Juárez, jugador de Vancouver Whitecaps, habló con la Agencia EFE durante sus vacaciones tras acabar la temporada en la Mayor League Soccer (MLS) y aseguró que volverá a la ciudad canadiense para "conocer al nuevo técnico" y ver de primera mano el nuevo proyecto que afronta la franquicia.



"Ahora estoy de vacaciones y voy a regresar a Vancouver por Navidad; tengo muchas ganas de volver y conocer al nuevo técnico. Estoy con mucha ilusión de volver, con muchas fuerzas y con las pilas recargadas para hacer una temporada mejor que la pasada", dijo el lateral mexicano para EFE.



Efraín Juárez quiere demostrar su compromiso con Vancouver Whitecaps, equipo al que llegó el pasado mes de enero y con el que aún le queda un año de contrato: "A pesar de que el equipo está cambiando jugadores tengo muchas ganas de volver a Vancouver para conocer al nuevo técnico del equipo, ya que aún no he tenido la oportunidad de hablar con él y me gustaría conocerlo para apoyarlo en todo lo que necesite para este nuevo proyecto".



Vancouver Whitecaps cambió de técnico a falta de cinco jornadas para el final de la temporada regular, cuando se encontraban en posición de "playoffs", pero finalmente se quedaron a dos puntos de clasificarse y Juárez quiere quitarse esta espina la próxima temporada.



"En Vancouver estoy muy a gusto. Llegué con Carl Robinson en el banquillo, al cual conocí durante mi etapa en el Celtic de Glasgow y ahora con el nuevo técnico me gustaría poder conocerle para plantear de la mejor manera posible la nueva temporada y corregir los detalles que nos dejaron fuera de las eliminatorias por el título", aseguró. EFE