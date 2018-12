Santos confirma llegada de Sampaoli y destaca su experiencia

Fútbol Internacional

Jueves 13| 2:53 pm





El presidente del Santos, José Carlos Peres, confirmó este jueves la llegada al banquillo del equipo brasileño del entrenador argentino Jorge Sampaoli, del que destacó su experiencia, de "nivel internacional" y sus "ideas nuevas" .



"Santos es sinónimo de jóvenes talentos, fútbol ofensivo y una magia histórica y única. Nada mejor para comandar ese potencial que un técnico experimentado, de nivel internacional y con ideas nuevas", afirmó Peres en un comunicado.



El conjunto paulista anunció poco antes que el exseleccionador de Argentina y Chile firmó un documento en que aceptó ser entrenador de la primera plantilla a partir del próximo año.



Los "últimos detalles" de ese principio de acuerdo, así como la firma del contrato deben concretarse en reuniones "presenciales" durante este fin de semana.



"La vida precisa de osadía. Podemos no tener el mayor presupuesto del fútbol brasileño, pero tenemos la mayor marca entre los clubes nacionales y precisamos saber utilizarla", aseveró el presidente en la nota.



Peres destacó que ese modelo ha conseguido traer al Santos jugadores como el uruguayo Carlos Sánchez, el costarricense Bryan Ruiz, el paraguayo Derlis González "y ahora el técnico Jorge Sampaoli".



Asimismo, indicó que la llegada de Sampaoli "será importante no solo para el club, sino para el fútbol" brasileño, pues supondrá "una gran atracción que con certeza movilizará" a la afición "en las próximas temporadas".



"Seguimos con la misión de, con creatividad y responsabilidad, elevar poco a poco al Santos para un nuevo nivel, más profesional e innovador. Negociación no se hace con prisa", expresó.



Sampaoli, de 58 años, dirigió a la selección argentina durante el pasado Mundial de Rusia hasta la derrota en los octavos de final contra Francia, a la postre campeona de la competición.



Discípulo de la escuela de su compatriota Marcelo Bielsa, dirigió también a la selección chilena, con la que ganó la Copa América de 2015, así como al Universidad de Chile y al Sevilla español, entre otros clubes.



En el Santos, Sampaoli iniciará su primera experiencia como técnico en tierras brasileñas. // EFE