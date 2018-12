Paranaense alzó el título de la Copa Sudamericana 2018 (+Vídeo)

Fútbol Internacional

El Atlético Paranaense brasileño conquistó el primer título internacional de su historia, la Copa Sudamericana, tras vencer al Junior de Barranquilla por 3-4 en una tanda de penaltis tras igualar 1-1 en tiempo reglamentario y la prórroga.



El central Thiago Heleno transformó el penalti decisivo en el Arena da Baixada de la ciudad de Curitiba que dio el trofeo al equipo dirigido por Tiago Nunes.



Los dos equipos empataron 1-1 al término de los primeros 90 minutos. El mismo resultado se dio en la ida, en Barranquilla.



Los brasileños se adelantaron por medio de Pablo Teixeira en el minuto 26, pero se relajaron en exceso. Teófilo Gutiérrez devolvió las tablas al marcador a la salida de un córner en el minuto 57 y la final se fue a la prórroga.



Barrera pudo consumar la remontada para Junior, pero mandó a las nubes un penalti en el minuto 110 de la segunda parte de la prórroga.



Se trata del primer título internacional de un Atlético Paranaense que rozó la gloria en 2005, cuando perdió la final de la Copa Libertadores ante el Sao Paulo, también de Brasil.



De esta forma, el Paranaense pone un broche de oro a una Sudamericana que dominó de principio a fin tras eliminar a Junior en la final y en las rondas anteriores a Fluminense, Bahía, Caracas, Peñarol y Newell's Old Boys. Además, en 2019 jugará la Copa Libertadores.



El balance de goles anotados y encajados es definitivo: 22 a favor y solo 7 en contra.



Los brasileños impusieron un ritmo infernal en los primeros minutos. En los primeros diez minutos tres finalizaciones de los dirigidos por Nunes.



Los dos extremos, Cirino y Nikao, intercambiaban sus posiciones con rapidez, mientras Pablo esperaba en el área su momento.



El vendaval obligó a Junior a atrincherarse y aguantar el chaparrón con la esperanza de cazar algún contragolpe.



La primera de los colombianos corrió a cuenta de Barrera con un disparo que se marchó alto.



Veiga, quien volverá al Palmeiras en 2019, y el lateral Lodi, pretendido ya por algunos clubes europeos, volvieron a marcar el territorio en favor del Paranaense con sendas ocasiones de peligro



Pero fue Pablo el que golpeó primero. El delantero de 26 años, revelación este año en Brasil, apareció en el momento justo.



Fallo en la salida del balón de Junior, el central Leo Pereira conecta con el goleador, que combina de pared con Veiga para recibir al espacio y quedarse en el mano a mano con Viera. El arquero llegó tocar la pelota, pero no lo suficiente, para impedir el gol.



El tanto le convirtió en el máximo goleador de la competición, empatado a cinco con el centrocampista Nicolás Benedetti, del Deportivo Cali.



Con la ventaja en el marcador vino un bajón de adrenalina y Junior lo aprovechó para hacerse con el control del juego. Barrera intentó siempre combinar con 'Teo' Gutiérrez, que buscó sin cesar sus espacios.



En la reanudación, Nunes se vio obligado a sacar del campo por lesión a uno de sus pilares en ataque, Cirino, y en su lugar entró el irregular Rony.



El cambio no cambió el planteamiento de un Paranaense que calcó su estrategia: anotar antes de que se asiente el rival.



Y a punto estuvo de hacerlo, pero Viera salvó a los suyos tras despejar con la punta de los guantes un fuerte disparo de Nikao.



Sin embargo, esta vez fue Junior el que acertó antes. Primero avisó con un disparó peligrosísimo de Díaz que despejó Santos y poco después Teo Gutiérrez apareció solo a la salida de un córner para poner el empate.



La tragedia se mascó en el Arena da Baixada a los dos minutos, cuando Díaz, solo ante el portero, falló solo en la definición.



Al Paranaense se encerró atrás ante un Junior revitalizado. Pablo intentó reactivar al equipo, pero los colombianos estaban más cómodos. Barrera erró otra oportunidad que impidió consumar la remontada.



Junior hacía lo que quería en territorio hostil. 'Teo' parecía que jugaba en casa. Barrera y Díaz campaban a sus anchas, pero al final el partido se fue a la prórroga.



El Paranaense se recompuso en el tiempo extra, pero faltaba la frescura del inicio. Fruto de ese cansancio, el partido se rompió por completo, aunque con mejor desempeño para los locales.



En la segunda parte de la prórroga, llegó una nueva oportunidad para los colombianos, esta vez en forma de penalti de Santos sobre Yony González, pero Barrera mandó el balón por encima del larguero.



En los penaltis Fuentes y Teo fallaron y dejaron al Junior sin un título inédito en sus 94 años de historia. // EFE

LOS PENALES#SudamericanaxFOX | Revive la definición desde los 12 pasos que marcó la consagración de Atlético Paranaense ante Junior. pic.twitter.com/wSLyeOenDI — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 13 de diciembre de 2018