Ponzio: "Hemos marcado una época que resalta lo que somos como grupo"

Leandro Ponzio, centrocampista y capitán de River Plate, declaró este domingo, tras ganar la Copa Libertadores frente a Boca Juniors, que este triunfo "marca una época que resalta" lo que son "como grupo".



"Hay que resaltar lo colectivo porque es el sostén que me da día a día para seguir. Estoy en el lugar que quiero. Hemos marcado una época que resalta lo que somos como grupo", dijo Ponzio, "consciente de estar a punto de cumplir 37 años".



"No puedo pedir más tras ganar esta Copa. Todo lo que venga es para valorar", comentó Ponzio, que lamentó que este partido no se pudiera jugar en el Monumental debido a los incidentes violentos que obligaron a suspender el partido.



"Se quedó mucha gente con ganas de disfrutar esta final por parte de los dos lados, pero hay que ser consciente de nuestra realidad y de que nuestra sociedad no se comporta. No podíamos contagiarnos de cosas negativas, porque iba a ser peor y demostramos que fuimos superiores", señaló.



"Es difícil poner palabras a lo que fue sucediendo y ahora hay que tratar de que no se vuelva a repetir", manifestó Ponzio, que incidió en el buen ambiente que existe entre los dos equipos con una rivalidad solamente deportiva.



"Nunca hemos ofendido al rival. Solo somos rivales dentro del campo y desde ese lugar hemos actuado bien. Solo queríamos jugar y tener la revancha fuera de la cancha. Es lamentable no poder estar con nuestra gente, pero les tendremos seguro", confesó Ponzio, que también habló sobre su técnico, Marcelo Gallardo.



"Tiene un mensaje muy claro y un convencimiento de lo que hace. Seguramente el día de mañana se irá y vendrá a Europa", concluyó. EFE