Tebas critica a Rubiales

Fútbol Internacional

Martes 9| 6:06 pm





La igualdad de la Liga: "No quiero que Real Madrid y Barcelona ganen la Liga con cien puntos. La Juventus y el PSG han ganado todos los partidos y eso no es bueno para la competición".

LaLiga y la Premier: "Nos hemos preparado para que la salida de los jugadores no afecte a la Liga de forma importante. En eso venimos trabajando. La Premier no tiene Balones de Oro, campeones de Europa… pero es un modelo a seguir como competición y como espectáculo".

Referencias: "La Premier ha trabajado muy bien, es una referencia. También la NBA, su expansión internacional es una de nuestras grandes referencias".

Evolución de LaLiga: "No soy visionario. Estudio, miro, copio, mejoro. Hay veces que planteamos temas novedosos solo nuestros, pero normalmente adapto novedades de otros países. Para crecer hay que olvidar dos frases: 'esto siempre ha sido así' y 'esto es fútbol'. Leía a Mendilíbar decir que nunca ha habido VAR. En el rugby también han implementado tecnología y no hay deporte más tradicional que ese".

El partido de Miami: "Sabía que iba a generar esta controversia. Hay que trabajar y convencer que es muy bueno para el fútbol español. Tenemos que intentar ser pioneros en esto, como en otros aspectos que lo estamos haciendo".

Sigue confiando en que se va a jugar: "El 26 de enero vamos a jugar en Miami. Cuando tenemos razón no solo en ética, sino también en derecho… Me he caracterizado por luchar por las cosas hasta el final. Creo que esta batalla la vamos a poder levantar y ganarla".

¿Por qué a Miami?: "No hago nada por rebeldía, creo que es bueno para el fútbol español. Procuro ser práctico y que los avances que hacemos no nos los pare la prehistoria, la tele en blanco y negro. Hay que avanzar mucho más rápido, la gente viaja poco, ve poco lo que hay fuera. Si no sabemos crecer fuera seremos la mejor liga de España, pero la sexta o séptima mejor del mundo y eso no se lo merece el fútbol español".

Aprobado por la Comisión: "Ha sido aprobado por unanimidad por la Comisión Delegada de los clubes de LaLiga en el mes de julio y ya les explicamos todo el proceso durante todo el año que estuvimos de negociación. Piensan que es un buen proyecto y lo mejor, hay que viajar para saber que para competir con la Premier League hay que hacer cosas novedosas. Los partidos amistosos no son reales, eso la gente lo sabe, no es lo mismo que competir por puntos. Me da la sensación de que se creen que llevamos toda la Liga a jugar a Estados Unidos".

La implementación del VAR: "El VAR era bueno para el fútbol español. Teníamos que tenerlo nosotros para no quedarnos atrás. Sabíamos que iba a generar polémica, pero ha reducido muchísimo los errores. Hay unos efectos que vamos a ir viendo poco a poco. Hay que mirar el aspecto positivo. El otro día tardó una jugada dos minutos, pero prefiero que se tarde eso a que se dé un gol en fuera de juego. Estoy muy satisfecho porque el colectivo arbitral se ha adaptado muy bien. Todo el mundo sabe cómo funciona el VAR. Hay jugadas interpretables".

La Federación: "Por lo que leo en los medios de comunicación, la relación no es buena. Por lo menos el mensaje de las competencias que nos quieren quitar, que no deja de sorprenderme. No nos pueden quitar lo que es nuestro. Hemos cerrado temas importantes como el calendario asimétrico, el tema de la Supercopa fuera de España… Esta conducta me sorprende, conozco a Rubiales cómo es… Le gusta ir con la fuerza encima de la mesa, pero bueno todo pasará y ya veremos cómo trabajamos esta cuestión".

Relación con Rubiales: "Es el presidente de mi federación. No tengo más que respetarlo, sigo pensando que no está capacitado. Después de todo lo que ha pasado, tras tiempo puedo decir que sigue cometiendo errores, también aciertos, pero necesitamos más aciertos que los errores que está cometiendo. Necesitamos menos ocurrencias y más realidad en la gestión. Más preocuparse por los aspectos reales que tiene que solucionar, como el fútbol no profesional, que no se resuelve con más dinero, sino con reorganización, con otras normas a nivel económico, mejor explotación a nivel audiovisual, buscar autoestima en estas categorías…".

Su marcha: "Tenía claro que sería en dos años y medio, pero ahora viene otro reto en el mundo audiovisual que es importante: la transformación de la televisión IP a la OTT. Si no sabemos acometerla con estrategia e incluso inteligencia puede hacer al final que nuestro producto valga menos dinero, puede ser más visto, que haya más plataformas que quieran comprar el fútbol, pero a menos precio. Lo que me quita el sueño es el concurso de dentro de tres años". AS