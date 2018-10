El Real Madrid se interesa por Vargas

Fútbol Internacional

Lunes 8| 8:21 pm





Se llama Matias Vargas y a sus 21 años se ha convertido en la gran joya del fútbol argentino. Se trata del extremo izquierdo del Vélez, que ya ha debutado con la selección absoluta y que según TalKSPORT estaba ya en la agenda de Juventus, PSG, Liverpool y que en los últimos partidos se han visto a emisarios del Real Madrid ya que están encantados por su manera de jugar y que se ha convertido en una referencia del fútbol ofensivo.

Según se apunta en la información los informes están siendo más que positivo y que hasta no se descarta la opción de intentar concretar su operación. El dinero no sería mayor problema y también el futbolista está entusiasmado con esta posibilidad y sería el equipo blanco con el que estaría encantado de dar el salto a Europa. AS