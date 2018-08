Lemar y Gelson destacaron en su debut en el Atleti

Fútbol Internacional

Domingo 5





Los debuts como atléticos del francés Thomas Lemar y del portugués Gelson Martins, que dejaron buenas sensaciones, marcaron el empate (1-1) en un amistoso entre el Stuttgart, que celebraba su aniversario, y el Atlético de Madrid donde el conjunto madrileño fue mejor pero no estuvo acertado ante la meta rival.



El Atleti sigue en la puesta punto de su primer gran objetivo: la Supercopa de Europa ante el Real Madrid, el 15 del presente mes. Y en esta misión evidenció en Stuttgart estar en buena línea, pese a la ausencia de un buen número de titulares, aún algunos con permiso vacacional.



Por ello, el tercer partido de preparación del cuadro atlético contó de inicio con el atractivo de ver los debut del francés Thomas Lemar, el fichaje más caro de la historia del Atlético de Madrid, y del portugués Gelson Martins.



Además, de la presencia ya de los mundialistas Koke Resurrección y Saúl Ñíguez. Ausencias destacadas las de Godín, Lucas, Diego Costa, Filipe y Giménez, así como la del Griezmann; la de los goleadores se notaron hoy.



El escenario, en plena fiesta por la celebración el 125 aniversario de la fundación del Stuttgart, era también de agradable recuerdo para un Atlético de Madrid que en este estadio conquistó su primer gran título continental: la Supercopa de Europa, el 5 de septiembre de 1962, con triunfó ante el Fiorentina (3-0).



Y sobre el Mercedes-Benz Arena ya empezaron ya a vislumbrar lo mucho que tanto Lemar como Gelson Martins pueden aportar al equipo en cuanto logren una mayor ubicación con sus nuevos compañeros. Ambos ofrecieron buenas sensaciones, estando muy participativo el francés y exhibiendo descaro, desborde por banda y rapidez el portugués.



Precisamente de los pies de Lemar llegó la primer gran ocasión del encuentro, con acción por la izquierda, pase a Koke y dejada de éste a la que no llegó por poco Ángel Correa. El argentino empezaba ya a maltratar la defensa local y a dejar ver que iba camino del un gran partido personal.



Y de los pies de Correa puedo llegar, en el minuto 20, el estreno goleador como rojiblanco de Lemar, pero no atinó ante la salida del meta rival y envió el balón a la cepa del palo derecho.



El cuadro de Simeone controlaba el juego, imponía su ritmo, con un firme Rodrigo en la medular, no pasaba apuros y llevaba peligro ante el área del equipo del técnico turco Tayfun Korkut, exjugador Real Sociedad y Espanyol, entre otros.



Al Atlético sólo le faltaba el gol, que pudo llegar de nuevo en una trenzada acción en el minuto 36 y, sobretodo, en el 39 con un Saúl que recibió de Lemar y no resolvió ante Zieler. Con ello, al descanso se llegó sin goles.



La segunda mitad, ya sin Lemar, Gelson, Saúl, Kove ni Juanfran, contó prácticamente de salida con un notable disparo de Correa bien resuelto por el meta local, pero sobretodo con la sorpresa de ver como el Stuttgart se adelantaba en el marcador. Lo hizo por medio de una penas máxima cometida por el joven montero sobre Didavi, que este último materializó (m.58).



Pero especialmente preocupante para el cuadro del Cholo Simeone es que en la jugada del penalti resultó lesionado el joven Roberto Olabe, que tuvo que ser sustituido.



El sorprendente, por lo ofrecido por unos y otros, 1-0 en el marcador duró poco; apenas tres minutos. Lo que precisó el recién salido Joaquín Muñoz para enganchar un disparo cruzado desde el borde del área ante el que Zieler nada pudo hacer (1-1).



Los numerosos cambios, especialmente con un Atleti repleto de jugadores del filial, desvirtuaron ya la contienda. Aunque una nueva pena máxima, esta nada clara, pudo poner de nuevo por delante al Stuttgart. Pero el trallazo de Thommy (m.72) hizo justicia al estrellarse en el larguero.



Al final, se firmó el empate; el segundo del Atleti en la pretemporada (1-1 con el Arsena, y victoria por penaltis). Pero Siemone seguro tomó buena nota de algo que ya suponía, que Lemar y Gelson, especialmente el primero, le pueden dar mucho en la temporada.







- Ficha técnica



1 - Stuttgart: Zieler; Insua (Sosa, m.69), Baumgartl (Kaminski, m.65), Badstuber (Kempf, m.74), Maffeo (Gentner, m.74); Aogo (Mangala, m.82), Castro (Kopacz, m.88), Didavi (Akolo, m.69), Thommy (Ozcan, m.82); Nicolás Gonzalez, Mario Gómez (Andreas Beck, m.46).



1 - Atlético de Madrid: Adán; Juanfran (Borja Garcés, m.46)), Alberto Rodríguez 'Tachi', Montero, Olabe (Solano, m.58); Koke (Victor Mollejo, m.46), Rodrigo, Saúl (Mikel Carro, m.46), Gelson (Joaquín Muñoz, m.46); Correa (Aitor Puñal, m.69), Lemar (Carlos Muñoz, m.46).



Goles: 1-0. Min.58: Daniel Didavi, de penalti; 1-1. Min.61: Joaquín Muñoz, de disparo desde el borde del área.



Árbitro: Marco Fritz (Alemania).



Incidencias: Partido amistoso de celebración del 125 aniversario del Stuttgart, disputado en un repleto Mercedes-Benz Arena, de la localidad alemana. EFE