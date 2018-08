Josef Martínez: del infortunio a lo sublime

Fútbol Internacional

Alejandro Díaz | @adbalejandro

Atlanta tiene un nuevo héroe. El color dorado, negro y rojizo son los principales elementos que componen la bandera que representa a la institución norteamericana. Los gritos, cánticos y muestras de pasión y efusividad acompañan al ritmo goleador del delantero venezolano. Todos los que perciben su presente, el del futbolista, no dejan de evocar y rememorar aquellas batallas campales en otras latitudes, especialmente en suelo suizo e italiano. Josef no descolló en aquellos espacios: no logró mantener su titularidad, por lo que su ínfima cantidad de goles no era más que un estado endeble e indeseable por él mismo.

Todo aquel que ha visto al delantero valenciano conoce de su capacidad y avidez frente al pórtico rival, así como también su evidente inconformidad por los resultados obtenidos anteriormente al nivel de clubes y selección nacional. La vida y el fútbol parecen haberle dado una lección, un cambio del cielo a la tierra, luego de fichar y enfundarse la casaca de un equipo que de a poco se hacía un espacio en la liga más importante del fútbol estadounidense y en el corazón de todos los residentes.

El pasado miércoles, las estrellas del fútbol norteamericano unieron sus fuerzas para medirse a la Juventus de Turín en un compromiso amistoso de pretemporada para el conjunto italiano. Entre nombres y dorsales, el que más llamaba la atención era el criollo. Josef Martínez no dejó de impresionar y dejar boquiabiertos a todos los amantes del fútbol, su puntería parece la de un veterano francotirador, de esos que no le tienen piedad a sus víctimas. Solo él supo brillar entre tantas figuras: de una manera poco extraña anotó un gol de cabeza y recibió el premio al mejor jugador del partido. El galardón, el gol y las fotografías de aquella noche son hechos que confirman el excelso momento que vive el delantero de la selección nacional.

A pesar de que la liga estadounidense no es reconocida por su alto nivel, la magia del criollo parece derrumbar cualquier argumento. En esta temporada, el delantero ha logrado marcar 24 goles en apenas 23 partidos, a falta de once jornadas por disputar. Lo increíble es que su máximo perseguidor en la disputa por la cúspide de la tabla de goleadores es un tal Zlatan Ibrahimovic, quien tiene solo 15 dianas.

La adición siempre genera buenos dividendos y más cuando logramos sumar las cifras conseguidas en sus dos temporadas. Todo indica que su comodidad o zona de confort parece estar en esta ciudad. Hasta los momentos, su regreso a suelo europeo parece ser un conocido deseo pero, al mismo tiempo, un temor sin despertar. Su próxima asignación tendrá objetivos con la camiseta vinotinto: otro miedo que espera doblegar…