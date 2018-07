Venezuela se engancha al Cotif al derrotar a Mauritania

Fútbol Internacional

EFE

La selección de Venezuela mantiene sus opciones de pasar a las semifinales del Torneo Internacional de Fútbol sub 20 (Cotif), que se disputa en el este de España, al derrotar a Mauritania (2-1) en un encuentro muy igualado.



La abultada derrota ante Argentina obligaba a la vinotinto a lograr su primera victoria si no quería ver muy mermadas sus opciones de pasar a la siguiente ronda; de ahí que saliera dispuesta desde el primer minuto a derrotar al combinado africano.



Sus buenas intenciones dieron pronto su fruto sobre el césped artificial del campo municipal Els Arcs, y así fue como Junior Moreno inauguró el marcador en el minuto 4 en un remate preciso desde el interior del área pequeña.



Sin embargo la selección mauritana no perdió la cara al encuentro y fue Mahmoud en este periodo quien desperdició una clara ocasión tras el error del meta venezolano Varela.



Los africanos salieron a por todas en el segundo periodo, en el que se adueñaron del centro del campo. Una falta en el borde del área fue aprovechada por Mahmoud para salvar por bajo el salto de los componentes de la barrera y sorprender de esta forma al cancerbero sudamericano.



Corría entonces el minuto 50, pero la alegría mauritana apenas duró un par de minutos, porque, también a balón parado, deshizo la vinotinto la igualdad, al rematar Paredes de cabeza aprovechando la salida en falso del meta M'Bodji.



Pese a los intentos de ambas selecciones por mover de nuevo el marcador, el encuentro alcanzó su final con la mínima victoria venezolana, que se iguala en el grupo A con Argentina y el combinado de Murcia, aunque con un partido disputado más.



Ficha técnica:



1. Mauritania: M'Bodji, Salem, Kamara, Mahmoud, Fody (Teguedi, m.77), Thiam (Mohamed Salem, m.40), Barry, N'Haimid, El Abd, N'Bark (Ba, m.38) y Lejouade.



2. Venezuela: Varela, Fereira, Moreno, Vargas, Ramos (Chiquillo, m.60), Hurtado (Herrera, m.65), Ibarra, Navarro (Mangana, m.60), Chacón, Paredes (Echeverría, m.65) y Peña.



Goles: 0-1, m.4: Junior Moreno; 1-1, m.50: Mahmoud; 1-2, m.52: Paredes.



Árbitro: Mateu Lahoz. Amonestó al jugador mauritano Lejouade.



Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera jornada del Torneo Internacional de Fútbol sub 20 (Cotif), disputado en el estadio municipal Els Arcs de l'Alcúdia (Valencia, España) ante más de 3.000 espectadores.