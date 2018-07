"Tuca" Ferretti declinó ser seleccionador mexicano

Fútbol Internacional

Lunes 30| 4:05 pm





El brasileño Ricardo Ferretti, entrenador de los Tigres UANL, aseguró este lunes que fue invitado a dirigir la selección mexicana de fútbol y dio las gracias porque su prioridad es mantenerse con su equipo.



"Me plantearon que estaba entre tres o cuatro candidatos y dije que muchas gracias", señaló el estratega de 64 años en una conferencia de prensa en Monterrey, norte de México.



Ferretti dirigió a México de manera interina en cuatro partidos en el 2015, entre ellos el de la Copa Concacaf ante Estados Unidos por el pase a la Copa Confederaciones del año pasado y en el que resultó triunfador. Aceptó hacerlo de manera emergente y desde entonces ha reiterado su desinterés por el puesto.



Ante los medios, el técnico, ganador de tres de los últimos cinco torneos en México, recordó este lunes que su cargo es el de entrenador de los Tigres y no está capacitado para sugerir nombres de colegas con el perfil para dirigir al equipo nacional



"No soy de la comisión de selecciones, hay una comisión. Tenía cuatro candidatos, ahora son tres y al que salga de mi parte lo voy a apoyar en todo lo que precise", agregó.



México se quedó sin seleccionador el pasado viernes luego de que el colombiano Juan Carlos Osorio dijera no a la propuesta de renovar contrato, por lo que la prensa ha barajado varios nombres de posibles sustitutos, entre ellos el de Ferretti, el del argentino Matías Almeyda y el del entrenador del América, Miguel Herrera.



La Federación Mexicana anunció que si bien es urgente designar al timonel del Tri para el ciclo que concluirá en el Mundial de Catar 2022, es un tema importante y se va a tomar el tiempo necesario para elegir el candidato correcto.



En su reaparición luego de haber alcanzado los octavos de finales del Mundial de Rusia 2018, México enfrentará a Uruguay el 7 de septiembre y a Estados Unidos el 11 del mismo mes, y se espera que para entonces ya esté decidido el entrenador.



Al frente de México, Osorio logró entre 2015 y este año el mejor porcentaje de efectividad de un seleccionador mexicano en los últimos 28 años, al ganar 33 partidos, con 9 empates y 10 derrotas, números que servirán de referencia al que sea elegido. EFE