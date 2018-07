Claudio Pizarro ficha por quinta vez por el Werder Bremen

Fútbol Internacional

Domingo 29| 9:54 am





El ex internacional peruano Claudio Pizarro regresará la próxima temporada al Werder Bremen, el equipo que lo trajo a Europa y con el que ha fichado por quinta vez.



Pizarro, de 39 años, regresa al Bremen tras haber estado en la última temporada en el Colonia, equipo con el que no tuvo muchos minutos debido a las lesiones y que descendió al final de la temporada.



"En las últimas semanas hemos estado hablando con Claudio y tanto él como nosotros expresamos el deseo de pudiera terminar su carrera el Weser Stadion", explicó el director deportivo del Bremen, Frank Baumann.



"Me alegro mucho de tener una oportunidad más, quiero terminar mi carrera en el club con el que empezó mi periplo por Europa", dijo el jugador.



Pizarro fichó por primera vez por el Bremen en 1999 y en su primera temporada marcó 19 goles en 31 partidos, lo que lo puso en la órbita del Bayern Múnich que fue su segundo equipo en Alemania y en Europa y con el que ganó la Bundesliga en 2003, 2005 y 2006, en su primera estancia en la capital bávara.



En 2007 Pizarro fichó por el Chelsea pero para regresar, cedido, un año después al Bremen con el que más tarde fichó por tres años.



Del Bremen Pizarro pasó una vez al Bayern y fue parte del equipo que ganó el triple en 2013, aunque sin ser titular habitual.



En 2014 y 2015 Pizarro volvió a ganar la Bundesliga con el Bayern para luego regresar al Bremen por cuarta vez.



En 2017 fichó por un año por el Colonia de donde ahora vuelve al equipo del norte de Alemania del que es el máximo goleador histórico con 144 goles.



Además, Pizarro es el único jugador extranjero que ha completado 400 partidos en la Bundesliga.// EFE