Alex Ferguson reaparece para agradecer a los médicos su recuperación

Fútbol Internacional

Jueves 26| 11:27 am





El exentrenador del Manchester United Alex Ferguson reapareció este jueves tras sufrir una hemorragia cerebral el pasado mayo, en un vídeo en el que muestra su agradecimiento al personal de los hospitales donde fue tratado por su recuperación.



La pieza, de apenas 45 segundos de duración y publicada en los medios británicos, recoge al que fue director técnico de los "diablos rojos" durante 26 temporadas hablando a cámara con normalidad tras haber sido sometido a cirugía cerebral de urgencia hace poco más de dos meses.



"Quiero agradecer al personal médico de los hospitales Macclesfield, Salford Royal y Alexandra (los tres en la zona de Manchester, norte de Inglaterra)", declara el escocés sobre los tres centros sanitarios en los que fue tratado, que forman parte del NHS, el servicio público de salud británico.



"Creedme, sin esta gente, que me dio un cuidado tan bueno, no estaría aquí sentado. Así que gracias de mi parte y de mi familia. Muchas gracias", añade.



Además, el ganador de dos Ligas de Campeones con el United se toma tiempo para recordar "todos los mensajes" que ha recibido "de todo el mundo" para desearle lo mejor.



"Gracias por el apoyo que me habéis brindado", afirma.



Por último, Ferguson, de 76 años, no se olvida de su club y asegura que volverá "más tarde en la temporada" a Old Trafford, el feudo del Manchester United, a ver los partidos del equipo.



"Mientras tanto, todo lo mejor para José (Mourinho, el actual entrenador) y los jugadores", concluye.



El escocés condujo al United a 38 títulos -entre ellos 13 de la Premier League, dos Ligas de Campeones, cinco Copas de Inglaterra y un Mundial de clubes- en 26 años en el cargo, que dejó en mayo de 2013. EFE