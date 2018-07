AFA pide dejar "tranquilo" a Messi para que piense su futuro

Fútbol Internacional

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, dijo este martes que hay que dejar "tranquilo" a Leo Messi para que se "reordene" y decida su futuro en la Albiceleste, ya que lo considera anímicamente golpeado por los malos resultados en el Mundial.



"Uno tiene muchísima confianza en él. Tenemos que tratar de dejarlo tranquilo, que se reordene, que empiece su torneo en España y el año que viene... a ver", señaló Tapia en una entrevista con Radio Mitre.



La última vez que Tapia habló con el jugador del Barcelona y capitán de la selección argentina fue el pasado viernes, cuando se escribieron para saludarse por el Día del Amigo, muy celebrado en el país sudamericano.



"Considero que tenemos una relación de ida y vuelta buena", añadió el titular de la AFA, que auguró que Messi va a querer continuar en el equipo nacional.



Sin embargo, destacó que "hay que dejarlo tranquilo y comenzar el proyecto e ir viendo cómo se van dando las cosas".



"Creo que él quiere mucho a la selección argentina. Anímicamente este golpe (la eliminación del equipo en los octavos de final del Mundial) debe haber sido muy duro para él, pero Argentina lo necesita", reconoció el jefe del fútbol argentino.



Consultado por cómo vio al rosarino en Rusia, Tapia fue tajante.



"Yo lo vi como quizás lo podían ver muchos, con un grado de responsabilidad que también se lo generábamos. Pensamos que Messi es un superhéroe y es un ser humano, el mejor jugador del mundo. Lo cargamos de responsabilidades que a veces te terminan jugando mal", subrayó.



Tapia, sin embargo, confía en la continuidad de Messi, de 31 años, en el conjunto albiceleste y reconoció que "sin duda", Messi "en lo económico es una ayuda importantísima para la AFA".



Sobre el sucesor de Jorge Sampaoli como seleccionador, el dirigente aseveró que todavía no se ha hablado con ningún candidato y que el nuevo técnico se elegirá en conjunto con el Comité Ejecutivo de la AFA, que tiene una reunión el próximo 31 de julio.



No obstante, enfatizó en que quien tome las riendas deberá impulsar un "recambio generacional" en el equipo y un proyecto a largo plazo.



"Después de la actuación que hemos tenido en el mundial y la salida de Jorge Sampaoli hay que re planificar toda la selección", sentenció Tapia.



"Yo creo que no hubo recambio (pare este mundial), el último técnico que inició un recambio en la selección fue (Gerardo) Martino (...) y creo que fue el técnico que más partidos ganó sin Messi en la cancha", indicó.



En este sentido, agregó que cuando se eligió a Sampaoli, era el entrenador que "todos realmente querían", aunque "sin duda" hoy "uno ve cosas que no vio antes".



"Los resultados y lo que ha pasado nos dio a sentarnos a hablar con él (...) Pero esto es fútbol y no se pudo continuar con este proyecto y terminamos la salida de él", continuó.



"Nunca pudimos ver el Sampaoli de Chile o Sevilla, esta es la realidad. La selección argentina nunca jugó como la selección de Chile o el Sevilla (cuando Sampaoli entrenaba a esos equipos)", matizó Tapia.



El dirigente, que ha recibido fuertes críticas por su gestión y los malos resultados del equipo, desveló que cree que hubo y hay "operaciones" para que deje de ser presidente de AFA.



"Siempre tratan de subestimarme, pero la capacidad la marca la gestión", añadió, convencido de que ha trabajado para tener "el mejor Mundial".



"Si alguno piensa que en la Copa América que viene vamos a salir campeones está equivocado, tenemos que trabajar para todo lo que no se trabajó antes, en el recambio generacional", opinó, y argumentó que el fútbol argentino necesita un proyecto a largo plazo.



Sobre los candidatos a seleccionador, negó haber hablado con ninguno. De Marcelo Gallardo, entrenador del River, confesó que cumple el perfil que se busca: un gran técnico con capacidad importante y joven.



Y de José Pekerman puntualizó que es un tipo "que le puede aportar muchísimo al fútbol argentino desde donde le toque".



Acerca de las fuertes críticas de Diego Maradona, quien este fin de semana dijo que la AFA es un "desastre" y los directivos son "corruptos", Tapia contestó que "Diego es Diego", un "patriota".



"Lo que ha hecho él por el fútbol argentino es innegable. Lo ha llevado a lo más alto. Nunca le voy a decir nada. Por el momento no", concluyó, para reconocer que sus palabras denotan que "puede ser que Diego quiera algo". // EFE