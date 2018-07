Neymar le desea "toda la suerte y lo mejor" a Cristiano Ronaldo

Fútbol Internacional

Neymar dijo este sábado que "le desea toda la suerte y lo mejor" al portugués Cristiano Ronaldo tras abandonar el Real Madrid e iniciar una nueva etapa en el Juventus de Turín.



"Yo le deseo toda la suerte y lo mejor en esa nueva jornada", declaró el futbolista brasileño a medios después de participar en un torneo internacional de fútbol de barrio organizado por el propio Neymar en Praia Grande, en el litoral de Sao Paulo.



El atacante reiteró también que "se queda el 100 %" en el París Saint-Germain, como ya adelantó el jueves, y afirmó que "ya está acostumbrado" a las críticas que recibe, tanto por parte de la prensa, como de la hinchada.



"Yo me acostumbré. Ya sé qué dicen de mí, ya sé qué tengo que hacer sobre eso. Pero aquellos que llegan un poco más cerca de mí saben de las dificultades que implica ser Neymar", expresó.



El futbolista participó este sábado en el segundo día del torneo internacional que se celebró entre ayer y hoy en la sede del instituto con fines sociales que fundó en Praia Grande para ayudar a menores en riesgo de exclusión social.



Por primera vez, la competición impulsada por el Instituto Neymar incluyó una categoría exclusivamente femenina y de la que las brasileñas se consagraron campeonas.



"Que estas chicas sean ejemplo para todas las otras. Que el fútbol sea más abierto, no solo el masculino, sino también el femenino, que sea más apoyado, más visto", declaró Neymar después de jugar un partido con las campeonas.



Parte del ritual del cierre del Neymar Jr's Five, como se denomina el certamen, es el juego final entre los campeones y el equipo conformado por el anfitrión y sus invitados.



Acompañado de las jugadoras profesionales Andressa Alves, del Barcelona; Erika Cristiano, del PSG; y Alline Calan, del Corinthians, Neymar enfrentó a las chicas de Brasil y fue derrotado por 1-2.



Por su parte, ante el campeón masculino, México, el conjunto de Neymar ganó por 5-2 y el delantero fue ovacionado por la joven hinchada que le acompañaba desde el graderío.



Dani Alves, compañero de club y amigo cercano de Neymar, también prestigió los partidos del atacante y llegó a entrar en el terreno de juego, aunque finalmente se quedó observando desde la grada.



Al final de la jornada, Neymar aseguró que pasó "un día lindo" y que estaba "de verdad muy contento" antes de presentarse al PSG para la nueva temporada. EFE