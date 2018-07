Gallardo desestima ser el seleccionador de Argentina

Fútbol Internacional

Viernes 20| 2:38 pm





Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate y señalado como uno de los candidatos a asumir como seleccionador de Argentina, dijo este viernes que no está en su cabeza suceder a Jorge Sampaoli y que pretende cumplir su contrato con el club Millonario.



"Soy muy respetuoso de este tema. Los rumores son rumores. No tengo mucho para decir. No recibí ningún llamado, hoy no está en mi cabeza. Mi cabeza está en River", sostuvo Gallardo en rueda de prensa.



"El Mundial demostró que venimos haciendo las cosas bastante mal hace mucho tiempo. Es hora de aprender, dejar de mirar hacia el costado y empezar a hacer las cosas bien. Dirigir a su seleccionado es el máximo orgullo para cualquier entrenador. De ahí a que me postule me parece que no va conmigo", añadió.



El entrenador aseguró que va a "respetar" el contrato que firmó con River Plate porque está en una de las instituciones más prestigiosas del mundo y porque tiene jugadores con sentido de pertenencia que juegan por la gloria.



A pesar de eso, sostuvo que siente "orgullo" cuando lo postulan para la selección.



Además, dejó entrever que los actuales directivos de la AFA serían otro importante motivo por el que no aceptaría ser el seleccionador de la Albiceleste.



"Yo creo que todo el mundo sabe cuál es mi opinión de acuerdo a lo que pienso desde hace mucho tiempo de lo que pasa en el fútbol argentino y todas sus desprolijidades. Había un entrenador (Sampaoli) que había firmado un contrato por cuatro o cinco años. Había un manager (Jorge Burruchaga). ¿No está más? Un mal Mundial hace que se desvanezca todo y que haya confusiones", afirmó.



La AFA anunció este miércoles que recién el 31 de julio en la reunión del comité ejecutivo comenzarán a "evaluar los pasos a seguir" tras la salida "de común acuerdo" de Sampaoli del pasado domingo.



Ricardo Gareca, Mauricio Pochettino, José Pekerman, Jorge Almirón, Matías Almeyda y Ramón Díaz son presentados por la prensa local como los otros posibles candidatos.



De ellos, los únicos que manifestaron públicamente que aceptarían en este momento el cargo fueron Almeyda, quien quedó libre tras su paso por el Guadalajara mexicano, y Díaz, que dirige al Al-Ittihad de Arabia Saudí. EFE