El legado que el "Bolillo" Gómez le deja a la selección de Panamá

Los números de Hernán Darío el 'Bolillo' Gómez, ya exseleccionador de Panamá, no fueron espectaculares, aunque el entrenador colombiano cumplió lo que prometió a su llegada: llevar al fútbol de este país por primera vez a un mundial de mayores.



De grata recordación para la afición queda el gol que anotó el veterano capitán Felipe Baloy ante los británicos, el primer tanto de Panamá en un mundial, que se celebró como si estuviese ganando el partido.



También permanecerá el tanto que el otro capitán, Román Torres, convirtió ante Costa Rica en Ciudad de Panamá el 10 de octubre de 2017 con el que se obtuvo la clasificación a Rusia 2018 y que se celebró hasta con un día de asueto no programado.



Gómez inició su singladura con la selección de fútbol de Panamá en 2014 y su primer partido fue frente a la selección de Serbia, que terminó con empate 1-1 en Chicago (EE.UU.).



Luego, en duelos frente a las selecciones de Brasil y Perú, cayó por 4-0 y 3-0 entre junio y agosto 2014, respectivamente.



En el renglón de derrotas, Gómez sufrió un total de 28 en los 71 partidos que dirigió al elenco nacional.



El cierre de Gómez fue como su inició, con un revés, el pasado 28 de junio ante Túnez por 1-2 en la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018, después de ir ganando por 1-0.



Si este marcador se hubiese mantenido, le significaría hoy salir "por la puerta grande", no irse sin hablar con los periodistas, con los que no tuvo una buena relación en general, solo con sus "amigos".



La primera victoria del 'Bolillo' al frente de Panamá fue contra Cuba por 4-0 en agosto de ese mismo 2014. En total fueron 22 éxitos los del colombiano al comando de la selección canalera.



En cuanto a los empates, fueron 21 entre partidos amistosos, Copa Centroamericana, Copa América Centenario y Copa Oro de la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).



Gómez tuvo que sufrir en el banco panameño sendas goleadas, empezando por el 4-0 frente a Brasil. También se cayó por 3-0 contra Perú, por 4-0 frente a Ecuador y Estados Unidos, por 5-0 ante Argentina y por 6-0 frente a Suiza.



En Rusia 2018 Panamá fue vapuleada por 3-0 de manos de Bélgica y por 6-1 ante Inglaterra.



En el renglón de goles en contra, Panamá encajó 87 dianas cn Gómez en el banquillo.



Por el contrario, Cuba, Granada, Martinica y Trinidad y Tobago fueron las "víctimas" de la artillería de la Panamá del 'Bolillo'. Entre estos cuatro rivales se llevaron 16 goles de los 67 que marcó en el caminar el equipo orientado por el técnico colombiano.



En Rusia 2018, Panamá perdió los tres encuentros que disputó, solo anotó 2 goles y recibió 11 para terminar en la posición número 32, la última del torneo.



Según la prensa ecuatoriana, 'Bolillo' Gómez será presentado el próximo 1 de agosto como seleccionador de Ecuador, al que llevó a la disputa de su primer Mundial en la edición de Corea-Japón 2002.



Ahora, el panorama de la selección de Panamá queda a la espera de un técnico que tome las riendas hacia el Mundial de Catar 2022, para el que, según dijo en su momento el colombiano, queda una buena camada de muchachos, la mayoría internacionales, que tomarán el relevo de los "viejitos", al menos cinco de los que ya habían anticipado su retiro tras Rusia 2018.



Los panameños tienen un partido programado contra Venezuela en septiembre próximo, mientras que en octubre jugarán otro como visitantes frente a Japón. // EFE