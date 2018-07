El Madrid confirma el traspaso de Cristiano Ronaldo al Juventus (+Video)

Fútbol Internacional

El Real Madrid ha informado este martes que ha llegado a un acuerdo con el Juventus Turín para el traspaso del delantero portugués Cristiano Ronaldo al club italiano, atendiendo "a la voluntad del jugador".



"El Real Madrid C. F. comunica que, atendiendo a la voluntad y petición expresadas por el jugador Cristiano Ronaldo, ha acordado su traspaso a la Juventus F. C.", informa el club madrileño en un comunicado.



En el mismo se indica que "hoy el Real Madrid quiere expresar su agradecimiento a un jugador que ha demostrado ser el mejor del mundo y que ha marcado una de las épocas más brillantes de la historia de nuestro club y del fútbol mundial".



"Más allá de los títulos conquistados, de los trofeos conseguidos y de los triunfos alcanzados en los terrenos de juego durante estos 9 años, Cristiano Ronaldo ha sido un ejemplo de entrega, de trabajo, de responsabilidad, de talento y de superación", se indica.



"Se ha convertido además en el máximo goleador de la historia del Real Madrid con 451 goles en 438 partidos. En total 16 títulos, entre ellos 4 Copas de Europa, 3 de ellas consecutivas y 4 en las últimas 5 temporadas. A título individual, con la camiseta del Real Madrid ha ganado 4 Balones de Oro, 2 The Best, y 3 Botas de Oro, entre otros muchos galardones", se añade.



Asimismo, el Real Madrid afirma que para el club "Cristiano Ronaldo será siempre uno de sus grandes símbolos y una referencia única para las próximas generaciones".



"El Real Madrid será siempre su casa", concluye el club en su comunicado. EFE