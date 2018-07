Fernando Torres fue presentado en el Sagan Tosu

Fútbol Internacional

El delantero Fernando Torres anunció este martes su fichaje por un año y medio, con opción a uno más, por el Sagan Tosu japonés, con el que prevé debutar el 22 de julio, en un nuevo reto "personal, deportivo y cultural" a sus 34 años para un símbolo del Atlético de Madrid y de la selección española.



"Voy a jugar en el Sagan Tosu", expresó el atacante, que ha rechazado ofertas de clubes europeos, incluidos de España, durante la presentación de un libro digital audiovisual de su carrera en uno de los gimnasios de su propiedad en Madrid, después de su despedida el pasado 20 de mayo del equipo de su vida, el Atlético, tras 404 partidos, 127 goles y un título: la Liga Europa conquistada en Lyon.



"Ha habido muchas opciones desde que anunciamos que no íbamos a continuar en el Atleti. Hemos tenido muchas propuestas de todos los continentes, desechamos Europa porque no podía tener un final mejor que el que podía tener con mi equipo y al final hemos llegado a la conclusión que era la mejor para todos", repasó el delantero.



"Desechamos las opciones en Europa, porque considero que lo que tenía que hacer en Europa ya lo he hecho", insistió el atacante, que desveló: "Ha habido clubes de Francia, Alemania e incluso alguna opción en España, pero no pasaba por mi cabeza. Necesitaba un cambio, algo totalmente diferente, un reto nuevo".



¿Por qué el Sagan Tosu? "Fue de los primeros clubes que se interesaron por mí. Quiero agradecerle su constancia, su insistencia y su manera de convencerme por el proyecto deportivo. Para mí es un reto personal, deportivo y cultural. Creo que me van a aportar muchísimo Japón, la Liga japonesa y el Sagan Tosu", respondió.



"Han hecho un gran esfuerzo y sé que ahora está pasando por un momento deportivo complicado. Me han hecho ver que de verdad confían en mí, me quieren y ese ha sido uno de los motivos más importantes", continuó el delantero, que se reencontrará en esa competición con un "gran amigo", Andrés Iniesta: "Para los dos es un reto excitante".



Torres firma por un año y medio, hasta diciembre de 2019, con la opción de ampliarlo por uno más. "Si algo he aprendido en estos últimos años aquí es no mirar a largo plazo. De momento quiero disfrutar la experiencia, ojalá sean muchos más años allí. Me gusta estar tiempo para poder desarrollar el proyecto y el trabajo. Dependerá de mi rendimiento. Me siento fuerte para jugar", apuntó.



"El tiempo dirá hasta cuándo, en qué condiciones y con qué números, pero estoy deseando empezar", añadió el ariete, que ya estudia las "palabras clave" para entenderse con sus compañeros "lo antes posible" y que se incorporará al equipo "a partir de la semana que viene para jugar, ganar partidos y marcar goles".



Torres tiene previsto viajar "en los próximos días a Japón" y apunta a su debut al domingo 22 de julio "en casa". "El plazo de fichajes se abre el día 15, domingo. Hasta ese día no me puedo incorporar. Espero jugar ya el domingo siguiente. Entre semana tienen partido, pero no sé si estaré disponible", repasó.



También tuvo palabras de "apoyo y ánimo al pueblo japonés que está sufriendo una desgracia tremenda", con 141 fallecidos por las lluvias torrenciales en el suroeste del país, y ya posó con la camiseta de su club, azul celeste y con el '9', junto al presidente de la entidad, Minoru Takejara, también presente en el acto.



El Sagan Tosu será el quinto club de su carrera, con el Atlético de Madrid, por pertenencia, sentimiento y emoción, por encima de todos ellos, del que se despidió el pasado 20 de mayo, su último encuentro con el equipo de su vida, frente al Eibar en el estadio Wanda Metropolitano, escenario además de un emotivo homenaje.



Campeón de la Liga Europa el pasado 16 de mayo, un título incomparable para él, el atacante divide esos registros en dos etapas: una desde el 27 de mayo de 2001, cuando debutó en Segunda División en un Atlético-Leganés, hasta el "hasta luego" que supuso su salida al Liverpool el 4 de julio de 2007, y otra entre enero de 2015, en la vuelta más esperada al Atlético, hasta esta temporada.



Entre ambos, muchísimos momentos imborrables. "La llegada fue inolvidable, la despedida fue un momento mágico y el final de esta temporada ha sido fantástico. No podía haber soñado un final mejor", rememoró durante la comparecencia de prensa de este martes.



Torres también ha jugado en el Liverpool, desde 2007 hasta 2011, con 77 goles; en el Chelsea, entre 2011 y 2014, con el que conquistó la Liga de Campeones en 2012 y la Liga Europa en 2013 y anotó 39 tantos; y en el Milán, en el primer semestre de 2014-15, antes de volver a su casa, el Atlético, hasta el fin de la pasada temporada.



Campeón del mundo y doble de Europa en el ciclo histórico e inigualable de 2008 a 2012 con la selección española, con la que jugó 110 encuentros y anotó 38 goles, uno de ellos definitivo en la final de la Eurocopa 2008 frente a Alemania, ahora iniciará una nueva aventura en las filas del Sagan Tosu a sus 34 años. EFE