El Real Madrid niega un acuerdo con el PSG por Mbappé

El Real Madrid ha negado tener un supuesto acuerdo con el París Saint Germain sobre el internacional francés Kylyan Mbappé y ha manifestado que las informaciones publicadas recientemente al respecto "son rotundamente falsas".



"Ante las informaciones publicadas en las últimas horas referentes a un supuesto acuerdo entre el Real Madrid C. F. y el PSG por el jugador Kylian Mbappé, el Real Madrid manifiesta que son rotundamente falsas", ha señalado el club en un comunicado.



En el mismo ha insistido que "no ha realizado ninguna oferta ni al PSG ni al jugador y lamenta la difusión de este tipo de informaciones que no son contrastadas con las partes".



Hace dos días el conjunto blanco negó haber realizado algún tipo de oferta también al PSG por el delantero brasileño Neymar. EFE