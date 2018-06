Pastore puso punto y final a sus siete años en el PSG

Fútbol Internacional

El argentino Javier Pastore, a un paso de firmar por el Roma, dijo en su mensaje de despedida del París Saint-Germain (PSG) que le hubiese gustado ofrecer todavía más a la hinchada parisina y recordó que él fue el primer fichaje del proyecto qatarí, hace siete años.

"Fui el primero en encarnar este proyecto, he vivido muchas emociones, levantado muchos títulos, conocido magníficas personas y vibrado en el Parque de los Príncipes (estadio del PSG). Siete años son muchos, pero junto a vosotros no ha sido suficiente, porque me hubiese gustado ofrecerles todavía más", dijo Pastore, en un mensaje colgado en las redes sociales y escrito en francés.

El argentino, a punto de cumplir 29 años, fichó en 2011 por el PSG procedente del Palermo a cambio de 42 millones de euros y se convivió en el primer gran fichaje de la administración qatarí en la entidad parisina.

Aunque le restaba un año de contrato, su salida del PSG era un secreto a voces.

"A todos mis colegas, les deseo lo mejor. Sigan ganando, los voy a echar de menos", juzgó "El Flaco", cuyos dos últimos años en París estuvieron empañados por recurrentes lesiones y largos tramos en el banquillo.



Pastore, quien no fue convocado por Argentina para el Mundial de Rusia debido en parte a la falta de minutos en el PSG, destacó "la magnífica acogida" que le brindaron los parisinos, especialmente los hinchas, a los que dijo que "llevará siempre en el corazón".

En su estancia parisina, ha ganado cinco Ligas y cuatro Copas de Francia, entre otros torneos.

Sin embargo, en la Liga de Campeones, el gran objetivo de los dueños qataríes, no pasó de los cuartos de final./ EFE