Una Francia gris empata ante la remozada Estados Unidos

Sábado 9| 5:50 pm





A una semana de su debut mundialista ante Australia, Francia se llevó este sábado un baño de agua fría en Lyon, donde empató a un gol ante una joven y remozada selección de Estados Unidos.



Green abrió el marcador para los visitantes en el minuto 44 fruto de un fallo defensivo francés y Kylian Mbappé equilibró en el 78.



Después de buenas prestaciones en los amistosos ante Irlanda (2-0) e Italia (3-1), la selección de Didier Deschamps no logró refrendar la tendencia ascendente de su combinado y se mostró precipitada en ataque y dubitativa en defensa.



Los prolegómenos del partido estuvieron salpicados por algunos debates. Si Paul Pogba tiene razón en quejarse del poco protagonismo táctico que le da el seleccionador o porqué la pareja de centrales de lujo Raphäel Varane, del Real Madrid, y Samuel Umtiti, del Barcelona, no terminan de congeniar.



Mientras la hinchada discutía de esos temas, Francia saltaba a la cancha de Lyon ante un rival en completa renovación. Por primera vez en 32 años, Estados Unidos no jugará un Mundial. El seleccionador interino Dave Sarachan presentó un equipo plagado de jóvenes sin conocidos nombres como Clint Dempsey o Michael Bradley.



"Les Bleus" presentaron un once que puede parecerse mucho al que alistarán el próximo 16 de junio en su debut mundialista en Kazán ante Australia. Quizá la mayor sorpresa fue la inclusión del delantero centro de referencia Oliver Giroud en detrimento del veloz extremo del Barcelona Osumane Dembelé.



Resultó decepcionante la primera parte de los campeones del mundo de 1998. Pogba estrelló un balón a la madera en la apertura del encuentro. Y prácticamente nada más.



En el mismo estadio en el que brilló en la final de la Liga Europa ante el Marsella, Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, tomó la iniciativa en el ataque, pero sin acierto.



Kylian Mbappé, su colega de ataque, tampoco halló los espacios necesarios para desplegar su vertiginoso fútbol.



Hasta el final del primer periodo, Estados Unidos se dedicó a achicar agua. En su primer remate a la puerta de Hugo Lloris cantó bingo. Un contraataque por el flanco izquierdo francés acabó en un centro en el área que Sidibé despejó defectuosamente. El atacante Julian Green agradeció el regalo y batió a Lloris, que tapó mal el palo corto.



En el segundo periodo, Deschamps movió el banquillo. Giroud se contusionó la cabeza en un salto aéreo y fue reemplazado por Dembelé. A pesar de lo aparatoso de la venda, el caso del delantero del Chelsea no tenía pinta de ser especialmente grave.



Cuando la angustia se instalaba en las gradas, dos suplentes, Fekir y Pavard, resolvieron el embrollo. El delantero del Lyon abrió para el defensor del Sttutgart cuyo centro lo remató de primeras Mbappé. Es el cuarto tanto del joven atacante del PSG en 15 encuentros internacionales.



Se animó Francia con el gol y Fekir casi la clava en una falta. Los estadounidenses comenzaron a endurecer el partido con un par de entradas feas.



En el descuento, Dembelé rozó el gol de la victoria, pero no acertó a rematar un rechace franco del portero rival. EFE